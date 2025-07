Húsajánlatok 1 órája

Itt vásárolj húst a héten: a Spar mindenkit legyalult a húsakciók terén

Ezen a héten is komoly árverseny zajlik a húsos pultok körül: utánajártunk, mennyiért kapható most csirkemell, darált sertéshús és felvágott a Lidl, Tesco, Aldi és Spar üzleteiben. A húsakciók között akár ezer forintos különbség is lehet – megmutatjuk, hol éri meg leginkább a bevásárlás.

Az elmúlt időszakban a vásárlók kiemelt figyelemmel követik az alapvető élelmiszerek – köztük a húsfélék – akcióit és árait. Ezen a héten utánajártunk, mennyibe kerül csirkemellfilé, darált sertéshús és felvágott a négy nagy üzletláncban (Lidl, Tesco, Aldi, Spar). A húsakciók sem maradnak le a gyümölcsök és a zöldségek mellett. A heti húsakciók ajánlatai

Fotó: André Karwath aka Aka / Forrás: Wikipedia Csirkemellfilé: a Spar most tarol a húsakciók terén A csirkemellfilé az egyik legkeresettebb húsfajta, így érdemes összehasonlítani az aktuális kedvezményes árait. Lidl üzletekben ezen a héten pácolt csirkemellfilét kínálnak akciósan: a Grillmeister márkájú, édes-chilis vagy mézes-mustáros páccal előkészített csirkemellfilé 2539 Ft/kg áron kapható. Tesco áruházakban jelenleg nem szerepel külön csirkemellfilé akció a heti kiemelt ajánlatok között; legutóbb a Grill Master csirkemellfilé volt kapható 2299 Ft/kg áron, ami Clubcard kedvezménnyel volt elérhető. Aldi üzletekben most a BBQ pácolt csirkemellfilé a legjobb vétel: 1629 Ft/kg akciós áron kínálják. Spar boltban tapasztalhattuk a legnagyobb árcsökkenést – a marginális árstopnak is köszönhetően a friss csirkemellfilé ára mindössze 1299 Ft/kg ebben az időszakban. Darált sertéshús: a Tesco Clubcard a nyerő A darált sertéshús szintén alapvető konyhai alapanyag, így nem mindegy, hol szerezzük be. Lidl akciós újságában erre a hétre nem találtunk kifejezett sertés darálthús-ajánlatot. Tesco viszont nagyot lépett: a saját márkás darált sertéshúst (20% zsírtartalmú, 500 g-os kiszerelésben) akciósan mindössze 399 Ft-ért adja, ami kilós áron számolva 798 Ft/kg-nak felel meg. Aldi jelenlegi szórólapján nem szerepel új darált sertéshús akció, azonban a múlt héten a 500 g-os tálcás darált sertéshús 869 Ft-ba került. Jelenleg 2000 Ft/kg körül mozog a különböző darált húsok árai. Spar üzletekben a kedvező árú saját márkás változat érhető el: az S-Budget darált sertéshús 900 g-os tálcája 1449 Ft, ami 1610 Ft/kg-os egységárnak felel meg. Itt egyetlen tényező dönt: ha van Clubcardod, a Tescóban most nagyon jól jársz.

Felvágott: Spar és Aldi a legolcsóbb A szendvicsbe való felvágottak közül most a Spar viszi a prímet, ahol egy Pick párizsi 450 g-os kiszerelése 1178 forint, vagyis csupán 2617 Ft/kg. Lidl vásárlói ezen a héten jól járhatnak a Dulano főtt-füstölt csirkemell sonkaszeletekkel: a 130 g-os kiszerelés normál ára 799 Ft lenne, de Lidl Plus mobilalkalmazással 499 Ft-ért megvásárolhat. Ez nagyjából 3839 Ft/kg-nak felel meg, a 37%-os kedvezménynek köszönhetően. Tesco áruházak csemegepultjain a “turista” felvágott tartozik a legolcsóbb kategóriába: a hagyományos turista felvágott ára 349 Ft/10 dkg, vagyis kb. 3490 Ft/kg. Aldi boltjaiban is találunk kedvező áru felvágottat: Rákóczi szalámi paprikás vagy csemege változat 585 Ft/csomag, ami 26 százalékos kedvezményt jelent. Húsakcióból jelenleg nincs akkora különbség, de érdemes körülnézni: más-más áruház adja a legjobb árat, attól függően, mit keresünk a hűtőbe vagy a vasárnapi ebédhez.





