Amikor a legenda megelevenedik: Hunyadi a vásznon és élőben

Nagyjából hat-hét hónapja volt arra, hogy balkezesként megtanuljon jobb kézzel harcolni és lovagolni. „A forgatás utolsó napjáig tanultam a kaszkadőröktől. Kőkemény napok, hetek voltak, és amíg nem találkoztam velük, nem is tudtam, hogy létezik ilyen kitartás és bajtársiasság. Napi 10 órákat kellett kibírnunk a kamerák előtt, ami nagyon nehéz volt. Természetesen lehetett volna hisztizni, de az nem vitt volna bennünket előre” – vélekedett a színész, aki elmondta, hogy számára az egész sorozat érzelmileg legmegterhelőbb jelenete az volt, amikor Hunyadi közölte a családjával, hogy napokon belül meg fog halni.

A könyvek megvásárlására is lehetőség adódott.

Forrás: Szinak Evelin

Bimbózó szerelem a komáromi erőd falán:

A szemfülesek kiszúrták, hogy bizony a kamerák forogtak a dél-komáromi erődben is. „Három-négy napot töltöttünk itt. Például itt játszódik az a rész, amikor Hunyadi vívni tanítja Szilágyi Erzsébetet. Felküldtek bennünket az erőd tetejére és biztosítva voltunk ugyan, de a magassággal való küzdelemhez még az is társult, hogy láttam a többiek szemén, hogy ők még nálam is jobban izgulnak. Egyből felmerült bennem a kérdés, hogy akkor miért küldtök fel oda?” – mondta el Kádár L Gellért.

„Minden szerep egy lehetőség” – hangzott az este zárómondata, a népszerű színész pedig igyekszik a legjobb tudása szerint élni ezekkel a lehetőségekkel. A sorozat sikere indukálja a folytatást, amiben remélhetőleg a nagy törökverő is feltűnik majd valamilyen formában. Mi már most várjuk!