Megérkezett az első kép az HBO Harry Potter sorozatából – Elkezdődött a forgatás, bemutatkoztak az új szereplők

A Warner Bros. leavesdeni stúdiójában zajló munkálatok most először mutatták meg a főszereplő varázslótanoncot, teljes jelmezben. A Harry Potter sorozat 2027-ben érkezik az HBO és az HBO Max kínálatába, a sorozat célja, hogy a lehető leghűségesebb és legrészletesebb feldolgozás szülessen J.K. Rowling könyvei alapján. – írja az IGN.hu

Dominic McLaughlin a Harry Potter sorozat HBO forgatásán, jelmezben.

Forrás: WBD

A Harry Potter sorozat HBO-s főszereplői: új arcok a varázsvilágban

A főszerepet Dominic McLaughlin kapta, aki Harry Potterként debütál. Mellette Alastair Stout (Ron Weasley) és Arabella Stanton (Hermione Granger) alkotják az ikonikus triót. A most bemutatott hivatalos fotón McLaughlin teljes jelmezben látható – először.

Ezzel párhuzamosan az HBO bejelentette, hogy négy új szereplő is csatlakozott a sorozathoz:

Rory Wilmot – Neville Longbottom

Amos Kitson – Dudley Dursley

Louise Brealey – Madam Hooch

Anton Lesser – Garrick Ollivander

Anton Lesser neve ismerős lehet a Trónok harcából, a Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken filmből vagy épp a Star Wars: Andor sorozatból. Louise Brealey szintén több sorozatban feltűnt, például a Sherlock-ban. A fiatal szereplőgárda viszont többségében újoncokból áll, ami friss lendületet hozhat a történetbe.

Showrunner, premier, könyvhűség – mit lehet tudni a Harry Potter sorozat HBO-változatáról?

A Harry Potter-sorozat 2027-ben debütál az HBO-n és az HBO Max platformon, és a Warner Bros. egyértelműen nagyot vállalt azzal, hogy teljes könyvsorozatot dolgoz fel epizodikus formában. A széria showrunnere Francesca Gardiner, aki már olyan elismert produkciókon dolgozott, mint a Succession, a His Dark Materials vagy a Killing Eve. Gardiner neve garancia arra, hogy a történetvezetés drámai íve erős lesz, a karakterek pedig árnyaltabb bemutatást kapnak, mint valaha.

A rendezést többek közt Mark Mylod vezeti, aki szintén a Succession révén vált világszerte ismertté, de olyan szériákban is dolgozott, mint a Trónok harca vagy The Last of Us.

A tervek szerint minden évad egy-egy könyvet dolgoz fel, és az alkotók kifejezett célja, hogy a lehető legrészletesebb, legkönyvhűbb adaptációt hozzák létre. A sorozatformátum lehetőséget ad arra, hogy olyan jelenetek, karakterek és szálak is képernyőre kerüljenek, amelyek a filmverziókból kimaradtak vagy háttérbe szorultak. A hosszabb játékidő és a modern tévés megvalósítás lehetővé teszi, hogy a nézők mélyebben megismerjék a varázsvilágot, miközben az eredeti regények hangulata és szellemisége is megőrződik.