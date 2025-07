Kihívót kapnak az ország leghíresebb harangjátékai

Számos város kedveskedik a korzózóknak városházi harangjátékkal. Most egy újabb városban építenek ki ilyen élményelemet.

Újabb harangjáték készül hamarosan. A leghíresebb harangjátékok sorába illeszkedik a történelmi város új élményeleme.

A városházi harangjátékot a turisták és a helyiek is szeretik

Akik jártak valaha Kecskeméten, vagy Győrött, biztos, hogy hallották a városházáról kiszűrődő harangjátékot. Most egy újabb város döntött amellett, hogy csengő-bongó hangok töltsék meg főterét.

Egy műemléki épület felújítása nagy kihívás, ám új lehetőségeket is teremt. Így gondolták Esztergomban is, ahol a több száz éves városháza épülete szépül látványosan. Nemrég Hernádi Ádám polgármester a belső munkákról osztott meg részleteket, most részleteket árult el egy egy olyan újdonságról, amelyre bármelyik város büszke lenne: harangjátékot építenek a Széchenyi tér felőli árkádsor egyik újranyitott boltíves nyílásába.

Egy 25 harangból álló, két oktávos harangjáték kap majd helyet. Ez az új elem nemcsak a megújuló látványhoz illeszkedik, hanem hangulatában is emeli a tér atmoszféráját.

részletezte a városvezető. Mint megírtuk, az árkádsor új funkciót is kap: boltok kapnak helyet a boltívek alatt.

Soroljuk, melyik városban szól harangjáték:

Sárvár: 2006 óta büszkélkedik a város a harangjátékkal. Kuriózum, hogy a közelébe telepített szökőkúttal együtt működik, így egy komplett zenei-vízi élményt nyújtva az arra járóknak.

Győr: 2021-ben telepítették a harangokat a városháza keleti kistornyába

a harangokat a városháza keleti kistornyába Kaposvár: 2002 óta óránként örvendezteti meg a Kossuth téren sétálókat

Kecskemét: Kodály Zoltán 100. születésnapján, 1982-ben szólalt meg először .

. Hévíz: 1999-ben átadott új városháza melletti toronyban kapott helyet. A dallamot 18 harangocska játssza, a zenére bábuk sora vonul fel a harangjáték alatt

Budapest, Pesterzsébet

A kecskeméti harangjáték csilingelő hangjait, dallamát biztos sokan ismeritek.