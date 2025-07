Több mint tízmilliárdos beruházás a Gyermelyinél

Több mint 20 európai országba szállítanak

A mostani fejlesztési program része a leendő új tésztagyári technológia beépítése és a csomagolási rendszerek fejlesztése is. Az idei évben további 10 százalékkal bővül a tésztaértékesítésük. Magyarországon – ami a legfontosabb piac – továbbra is magasan piacvezetők, mellette az exportértékesítés 45 százalékkal részesedik a teljes eladásból. Több mint húsz, döntően uniós országba szállítanak. A jelenlegi kapacitással már erősen közelítik azt a határt, amivel meglévő vevőiket el tudják látni. Sok új kereskedelmi igénnyel is találkoznak a csomagolás területén, ezért nélkülözhetetlen, hogy a tésztagyártó kapacitást, valamint a csomagolási rendszereket is bővítsék, a vevői elvárásoknak megfelelően fejlesszék.