A Hajómalom Fesztivál után jön az újabb banzáj, István a király és Edda Gútán

A környékeden lévő fesztiválokat és koncerteket biztosan jól ismered, és talán már a Hajómalom Fesztiválról is hallottál, amit a szlovákiai Gútán rendeztek meg. Most azonban újabb nagy banzájra készül a város. Augusztus 14-én indul a 40. Gútai Búcsú és Vásár, ahol a nagyszínpadon „István, a király – A koncert”, a legsikeresebb magyar rockopera is megrendezésre kerül. Megnyílik a borok utcája, koncertet ad az Edda Művek, megrendezik a nemzetközi homokbirkózó tornát, esténként pedig diszkó és DJ-k szórakoztatják az embereket.

Edda is ott lesz a Gútai Búcsú és Vásáron

Ahogyan az előző években, a vásár idén is a városközpontban kerül megrendezésre. Gúta hivatalos oldala már közzétette a részletes programokat is. A búcsú augusztus 14-én, csütörtökön veszi kezdetét, az első estét pedig hatalmas bulival indítják, DJ Szemi diszkóval és habpartyval vár mindenkit.

A Gútai Vásár fő fellépői:

Edda Művek – pénteken, augusztus 15-én 21-től a nagyszínpadon

Ricchi e Poveri – szombaton 21-től a nagyszínpadon

István, a király – A koncert – vasárnapi záróprodukció

A búcsút tűzijátékkal zárul. A fellépők sorát tovább színesíti a Poison Candy női rockzenekar, Rudán Joe, az A’ la Carte Showband, és még sokan mások. Kiegészítő programokkal is készülnek a szervezők a sok árus és a jó ételek az alap, de lesz még óriáskerék, körhinták, játékok, borkóstoló a borok utcájában. ITT megtudják nézni a pontos programokat.