Deszkások: itt a videó az új görparkról

Mihelik Magdolna köszöntötte a vendégeket és a gördeszkásokat, rollereseket, akik már ki is próbálhatták a pályát. Kiemelte: a régi és népszerű pálya vaselemekből állt, ezt cserélték le a most. Hozzátette: tervben van egy graffiti fal kialakítása is a helyszínen.

Található még görpark Esztergomban, ahol már felhúztak egy graffiti falat is.

Deszkázás hőskora: amikor az utcán ment a trükközés

A polgármester felidézte a gördeszkázás gyökereit, valamint a pályán elhelyezett tűzcsap eredetét is. Hozzátette: ez a tűzcsap nem veszély esetére van, hanem a pálya része: a régi, amerikai deszkásokra emlékezve helyezték el -így bárki újraélheti az utcai boardozás érzését. A pályán kialakítottak mindent, ahol lehet ugratni, csúszni, egyensúlyozni.

Takács-Kiss Márta felidézte: 2019-ben került a szövetség égisze alá a cél, hogy minél színvonalasabb helyszíneket lehessen létrehozni a deszkásoknak, rollereseknek. Az országban így sorban épültek a pályák.

Erős Gábor kiemelte: sportemberként szívügye minden projekt, ami sporttal kapcsolatos. Reméli, hogy ez a pálya is hozzájárul a mozgásszegény életmódból való kimozduláshoz.

A szalagátvágás után birtokba vették a fiatalok a pályát. Hertlik István műszaki ellenőr a Kemma.hunak elmondta: a pályát szakaszonként hozták létre, a száradó betont sablonokkal simították, hogy az íves elemeken is teljesen sima legyen a felület. A pályán diletációs réseket is hagytak, a hőtágulás miatt.