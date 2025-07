Így ismerd fel, ha megromlott a görögdinnye – és még pár dolog, amit nem tudtál róla

Friss magyar dinnye Dinnyés Elviránál

Nemrég írtunk arról, hogy Dinnyés Elviránál már kapható a friss, hazai görögdinnye, amit negyven éve ugyanazon a helyen árul a bánhidai lakótelepen. A tapasztalt gyümölcsárus szerint a legjobb dinnyét a kocsány színe és a csengő hang árulja el – és aki bizonytalan, nála akár meg is kóstolhatja vásárlás előtt a nyár slágergyümölcsét.

Így lesz tökéletes a főtt kukorica otthon is

Nincs nyár főtt kukorica nélkül – és most azt is megmutattuk, hogyan készítheted el úgy, ahogy a gyerekkori emlékekben él: puha, édes, de mégis enyhén roppanós legyen. A recept titka mindössze két apró trükk: a főzővízbe érdemes beletenni a kukorica belső leveleit és bajuszát, illetve figyelni kell a pontos főzési időre – 10–15 perc bőven elég. A sót csak a végén használd, és ha különleges élményre vágysz, főzés után mehet egy kis pirítás vajjal vagy parmezánnal is.