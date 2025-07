A Michelin is szerette, most mégis bezár a kedvelt étterem

Sokak kedvence, a biatorbágyi Füge étterem, amelyet a Michelin is méltatott, július 27-én, vasárnap végleg bezár. Ahogyan arról a diningguide.hu is beszámolt, két és fél év működés után búcsúzik a biatorbágyi étterem. A Füge a közösségi médiában jelentette be a hírt, ahol leírták: bármennyire is szeretnék, az étterem működését a jelenlegi körülmények között már nem tudják tovább fenntartani – itt kell megállniuk.

Bezár a Füge étterem

Forrás: Füge / Facebook

Bezár a Füge étterem

A Fügéről a Dining Guide és a Michelin is csak elismerően nyilatkozott. Ha valaki még utoljára megkóstolná itt Tóth Ádám fogásait, július 27-ig van rá lehetősége.

A Füge tulajdonosainak és a csapatnak a lelkesedése jól érezhető az étteremben.

– írta a Dining Guide.

A Füge most búcsúzik. Az idő majd eldönti, hogy egyszer, valamikor, valahol, egy új formában újra kinyílik-e.

– írták a Füge Facebook-oldalán.