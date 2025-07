Felpörög a hétvége: így borítja fel a közlekedést a Forma–1

Augusztus elején ismét felpörög az élet a Hungaroring környékén. Szurkolók ezrei érkeznek, hogy élőben láthassák a világ leggyorsabb pilótáit és a Forma–1 varázsát.

A Forma–1 hétvégéjén a Hungaroring és az M1-es környékén is nagy forgalomra kell számítani

Fotó: Rudy Carezzevoli / Forrás: Getty Images

Forma-1 idején megváltozik a közlekedés

A 40. Magyar Nagydíjat augusztus 1–3. között rendezik meg, ami az M1-es autópályán is jóval nagyobb forgalmat okozhat. Komárom-Esztergom vármegye autósainak is érdemes felkészülniük hosszabb menetidőre. A rendőrség péntek reggeltől hétfő hajnalig megállási tilalmat vezet be a pálya környékén, és több útszakaszon egyirányúsítja a forgalmat. A szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják – írja a police.hu oldala.

A szervezők azt kérik, aki teheti, használja a H8-as HÉV-et, onnan ingyenes buszok visznek a versenypályához. Autóval érkezőknek a kijelölt, őrzött parkolók használata ajánlott, és semmiképp ne hagyjanak értéket a kocsiban.

Induljunk időben, figyeljünk a rendőrök jelzéseire

A hétvége során a forgalmi rend bármikor változhat, ezért érdemes figyelni a táblákat és a rendőrök iránymutatását. A beléptetés is több időt vehet igénybe, így célszerű korábban elindulni, hogy senki ne maradjon le a futam rajtjáról.

Forma–1 élmény a mikrofon mögött

Kollégánk, Szőts István korábban maga is megtapasztalta, milyen érzés a Hungaroringen száguldani – egy élményvezetéssel sikerült kipipálnia egy pontot a bakancslistájáról. Erről mesélt nekünk a Kemma podcastben, ahol nem csak a friss élményeit osztotta meg, hanem Forma–1-es történeteit is.