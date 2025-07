Így telik a gyerekek nyara a komáromi focitáborban

A komáromi Czibor Zoltán Sporttelepen nyár eleje óta zajlik a Komárom VSE népszerű napközis focitábora. A gyerekeket nemcsak edzések, hanem pancsolás, játszótér és valódi közösségi élmény várja – sokan évről évre visszatérnek. A cél nemcsak a mozgás, hanem a sport megszerettetése is. A focitábor részleteiről a táborvezetővel beszélgettünk.

A KVSE focitábor - mozgás, játék és tanulás egyszerre

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

A komáromi focitábor élményei

– Nálunk nem csak leteszik reggel a gyereket, aztán elviszik délután. Mi mindig is arra törekedtünk, hogy a gyerekek élményt kapjanak, fejlődjenek, de jól is érezzék magukat – mondja Nagy Gábor táborvezető. A cél nemcsak a szabadidő tartalmas eltöltése, hanem az is, hogy a gyerekek megérezzék, milyen közösséghez tartozni, és akár hosszabb távon is elköteleződjenek a sport mellett.

A focitábor hat turnusra oszlik: az első és utolsó hét az óvodásoké, a köztes négy héten pedig 8–12 éves iskolások vesznek részt. A turnusok létszáma jellemzően 6 és 25 fő között mozog, a szervezők pedig szándékosan nem emelik túl magasra a létszámot.

– Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne egy tömegprogramon vegyenek részt, hanem legyen időnk mindenkire személyesen odafigyelni – hangsúlyozza a táborvezető.

A táborba nemcsak komáromi igazolt játékosok jelentkezhetnek, hanem külsős gyerekek is, sőt olyan is akad, aki minden nyáron a nagymamánál tölti a szünidőt, és ilyenkor a táborban is visszatérő vendég.

A napi edzéseken a kezdők és a haladók is a saját szintjükön fejlődhetnek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

Nem csak a foci a lényeg

A napi program része a két edzés, amelyet az egyesület korosztályos edzői tartanak. A kezdőkkel játékos, labdához szoktató feladatokat végeznek, a haladókat pedig komolyabb technikai és taktikai gyakorlatok várják.

– Aki most ismerkedik a labdával, nyilván nem kérjük tőle, hogy az orrán pörgesse meg azt, de kap olyan feladatot, ami sikerélményt ad. A tapasztaltabbaknál már az is cél, hogy kihívást is lássanak a feladatban és fejlődést lássunk – mondja a vezető.

A sportfoglalkozások mellett a játék és a kikapcsolódás is helyet kap a táborban. A sporttelepen minden évben pancsolómedencét állítanak fel, amit a gyerekek különösen élveznek a meleg nyári napokon. A közeli Jókai liget játszótere pedig szinte napi szinten része a programnak.