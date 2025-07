Fizetős lett a parkolás a Sparnál - reagáltak a lakosok!

Korábban nagy port kavart Tatabányán, hogy a Sparnál be akarták vezetni a fizetős parkolást, ezért az üzlet úgy döntött: bizonytalan időre felfüggesztik az intézkedést, és azt kérték, a lakosok vegyék semmisnek. Bevezették a fizetős parkolást.

Fizetős parkolás a Sparnál Tatabányán

Fotó: Hagymási Bence

Fizetős parkolás: mit szólnak a helyiek?

Tatabányán a parkolás körül régóta zajlik a "cirkusz". Miután fizetős lett a parkolás Tatabánya nagy részén, a Sparnál kezdtek el parkolni a helyi lakosok, ugyanis ott még ingyenes volt. Vélhetően ezért július 21-től vezették volna be a fizetős parkolást a Sparnál, ám a nagy felháborodás és a lakosok megfelelő tájékoztatásának hiánya miatt ez elmaradt, most azonban már ténylegesen életbe lépett a módosítás. Két órát ingyenesen parkolhatnak a bevásárlók, a harmadik óra után viszont már 1500 forintot kell fizetni. Több embert is megkérdeztünk a parkolóban. Ott is fizessen az ember a parkolásért, ahol alapvetően is a pénzét költi? Valamennyien pozitívan fogadták az intézkedést.

Én örülök neki, hogy nem lesz teli a parkoló a lakosok miatt. Ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy két órába belefér egy nagy bevásárlás, ezért nem hiszem, hogy bárkinek is fizetnie kellene majd.

– mondta egy idősebb nő.