Lelket festeni ecsettel – közösségi festés az alkotás öröméért

Sose tudtam rajzolni vagy festeni, de pálcikaemberben mindig kiváló voltam. Ezért is lepődött meg a családom, amikor hazaállítottam egy közösségi festésen készült színpompás képpel. Mondanom sem kell, alig akarták elhinni, hogy én csináltam. Pedig bárki képes az alkotásra, csak egy jó vezető kell hozzá.

Közösségi festés Komáromban

Forrás: beküldött

A közösségi festés a lelket is feltölti

Komáromban van egy alkotói menedék, a Babuska műhely, ahol havi rendszerességgel – akár több alkalommal is – közösségi festéseken lehet részt venni. Előzetes tudás nem szükséges, csupán a jó kedvet és az alkotói vágyat kell magunkkal hozni, a többiről Kozma-Szekér Dorina gondoskodik.

A babuska műhely teret ad minden festeni szeretőnek

Óvodás korom óta rajzolok, a családtagjaimnak mindig kis díszített borítékokat, festett hercegnőket készítettem. Ugyanakkor légiutas-kísérő szerettem volna lenni, a felvételi adatlapon is ezt jelöltem meg az első helyen, amit az utolsó pillanatban az osztályfőnököm változtatott meg, és első helyre a képzőművészetit tette. Pedig az előkészítőn azt mondták, hogy meg se próbáljam a felvételit, mert nem fog sikerülni

- kezdte történetét Dorina, akiből végül grafikus lett.

Barátnője hívta be egy győri élményfestésbe oktatónak, és onnantól nem volt megállás. Nem tanulta, hogyan kell valakit megtanítani festeni, egyszerűen csak ráérzett. Ő maga is mindig előre megfesti a képet, és aztán együtt, lépésről lépésre alkotja azt meg újra a résztvevőkkel. De Dorina nem csak képeket segít festeni, sokkal inkább érzéseket tanít átadni. Olyan képeket választ, amelyekhez kapcsolódni lehet, amelyek nemcsak technikát adnak, hanem belső eszközöket is, amik segítségünkre lesznek, ha egyszer majd egyedül állunk otthon a vászon elé.

A közösségi festések kortalanok, a gyerekektől a felnőttekig, mert a festés itt nem teljesítmény, hanem terápia. Egy eszköz, amivel kiengedheted a benned rekedt feszültséget, stresszt, gondolatokat.

Abban vagyok más, mint a legtöbb festésvezető, hogy nálam lelki tér is nyílik. Nem csak egy kép készül el, hanem egy folyamat, ami mélyre megy. Történeteket mesélek, kapcsolódunk, együtt rezgünk. És valahogy mindig azok jönnek el, akikkel dolgom van, mert a sors pontosan tudja, kit küld hozzám.

– meséli Dorina, majd hozzáteszi: Igazából nem kell, hogy bármilyen elvárásod legyen magaddal szemben, a kép úgyis az érzéseid által formálódik. A festés elsősorban nem tehetség és kézügyesség kérdése. Csak annyi kell, hogy végre adj magadnak egy kis időt.