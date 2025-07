Berobbant a járvány, veszélyes fertőző betegség terjed

Veszélyes fertőző betegség terjed Szlovákiában. Az északi és a déli járásokban egyaránt veszélyes ütemben terjed a sárgaság. Az elmúlt héten több. mint 60-an esetet regisztráltak. A legtöbb beteget a poprádi és a komáromi régióban azonosították. Ógyalla településen sajnos kiugróan magas esetszámot azonosítottak, itt 40 beteget találtak a szakemberek a vizsgálatok során. - írja az ujszo.com

Veszélyes fertőző betegség terjed Szlovákiában.

Forrás: Vaol.hu

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogyan lehet védekezni a fertőző betegség ellen

-Saját és szeretteink védelme érdekében elengedhetetlen a rendszeres, meleg vízzel és szappannal végzett kézmosás és a higiéniai alapszabályok betartása. – figyelmeztetett Tatiana Červeňová országos tiszti főorvos.

A betegség sajnos rendkívül gyorsan, széklet-orális úton terjed, ezért kiemelt fontossággal bír az illemhelyek használata utáni meleg vizes kézmosás és fertőtlenítés. A zöldségek.gyümölcsök megmosása is fontos elfogyasztásuk előtt, mivel a betegséget terjesztő vírus ezeken is könnyen megtelepedik.

-A hepatitisz A rendkívül ragályos, ezért azok az emberek, akik még nem estek át rajta, vagy nem voltak ellene beoltva, kockázatnak vannak kitéve. – magyarázta Zuzana Krištúfková epidemiológus.

Akár több hónapos lappangási idő

A fertőzéstől az első panaszokig, akár két hónap is eltelhet. Ezen idő alatt a beteg akár át is adhatja a vírust, tehát hordozza azt akár a tünetek megjelenése előtt is. Az egyik legjellemzőbb tünet a bőr és a szemfehérje sárgulása, valamint a teltségérzet, a hasi görcsök és a széklet sötétbarna és szürkés elszíneződése.