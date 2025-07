Tömeg, napsütés, élmény – Berobbant a Fényes Strand Tatán +fotók

Aki a fürdés mellett a komfortot is keresi, az most már napozóágyat is bérelhet – mindössze kaució ellenében, amit a használat végén visszakap. Emellett a strand gasztronómiai kínálata is megújult: hotdogos, vattacukros, kézműves finomságokat kínáló food truckok várják a vendégeket, így az ebéd vagy a nassolás is élménnyé válhat.

Aki idén nyáron a természethez közel, mégis kényelmes körülmények között szeretne pihenni, az a Fényes Fürdőben biztosan megtalálja a számítását. A számok azt mutatják: a helyiek már tudják ezt.