Felvételi ponthatárok: íme a legfrissebb számok, ezekért izgulnak a legjobban

Több tízezer diák és szülő szeme szegeződik ma este a képernyőkre, hogy végre kiderüljön: kit melyik egyetemre vettek fel. A felvételi ponthatárok kihirdetése minden évben óriási esemény, a nagyobb egyetemvárosokban pontváró bulikon izgulnak együtt a fiatalok – hogy aztán közösen sírjanak vagy nevessenek, amikor felvillan a képernyőn a jövőjükről szóló döntés.

Több városban is pontváró bulin gyülnek össze a fiatalok. Komárom-Esztergomban három városban is továbbtanulhatnak a diákok. A felvételi ponthatárokat este jelentik be

Fotó: Gál Gábor

Mi pedig addig is megnéztük, hogy azok a továbbtanulók, akik Komárom-Esztergom vármegyében szeretnék folytatni tanulmányaikat, milyen szakokat jelöltek meg – és mennyien voltak.

A felvételi ponthatárok miatt legtöbben Tatabányán izgulhatnak

A felvi.hu adatai szerint megyén belül messze a legtöbb jelentkezőt a tatabányai Edutus Egyetem vonzotta, összesen 1523-an jelölték meg valamelyik szakját, közülük 402-en első helyen. A legnagyobb érdeklődés a gazdasági képzések iránt mutatkozott, ezekből különösen kiemelkedett a kereskedelem és marketing szak, amelyre 37-en első helyen, összesen pedig 243-an jelentkeztek. Szorosan követte a gazdálkodási és menedzsment szak, amelyre 27-en elsőként, 74-en összesen jelentkeztek.

A műszaki képzések iránt is stabil volt az érdeklődés: a műszaki menedzser és a mechatronikai mérnök szakokra összesen több mint száz fő adta be jelentkezését, és ezek is szerepeltek az első helyes választások között. Az Edutus egyébként több mint 30 különböző szakot kínált az idei felvételin, így a hallgatók sokféle lehetőség közül választhattak.