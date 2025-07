Továbbtanulás 2 órája

Felvételi ponthatárok: így születtek és dőltek romba álmok

Komárom-Esztergom vármegye jelentkezéseit is izgatottan várták az intézményi felvételi adatokat. A felvételi ponthatárok pedig most mindenki számára láthatóan elérhetők a megyében is.

Szerdán 20 órakor megtörtént a felvételi ponthatárok kihirdetése: az Oktatási Hivatal közzétette a központi felvételi eredményeket, így már senkinek sem titok, bekerült-e a választott egyetemre. Az egyetemi felvételi 2025-ös eredményeiről a jelentkezők sms formájában is értesülhettek, illetve a felvi.hu felületén is elérhetőek a felvételi ponthatárok. Közel 130 ezer fiatal várta: megjöttek a felvételi ponthatárok

Forrás: Shutterstock Felvételi ponthatárok: így alakultak a számok Komárom-Esztergom vármegyében Idén közel 130 ezren nyújtottak be jelentkezést az ország különböző felsőoktatási intézményeibe. A felvételi ponthatárok kihirdetése minden esztendőben kiemelt figyelmet kap, hiszen ekkor derül ki, kik kezdhetik meg szeptembertől tanulmányaikat az egyetemeken és főiskolákon. A 2025-ös végleges rangsor kihirdetését követően az intézmények megkezdhetik a beiratkozási folyamatokat.

Ahogy azt korábban írtuk, Komárom-Esztergom vármegyében három intézmény képzéseire jelentkezhettek a hallgatók: a tatabányai Edutus Egyetem kínálja szakképzéseit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi kihelyezett kara, Tata városában pedig a Soproni Egyetem kínál pedagógusképzéseket. A tatabányai Edutus Egyetem ponthatárai itt elérhetők

ponthatárai elérhetők Soproni Egyetem ITT

Pázmány Péter Katolikus Egyetem ITT

