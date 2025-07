Ezek az idei slágerszakok az egyetemeken

2024-es ponthatárok: kemény verseny, magas belépési küszöb

A 2024-es ponthatárok azt is megmutatták, mely szakokra volt a legnehezebb bekerülni. A Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára például 478 pont kellett a bejutáshoz, ami a legmagasabb pontszám volt tavaly. Az ELTE jogászképzése is magas, 476 pontos határral zárt. A Pázmány pszichológia szakján 460 pontot kellett elérni, ami szintén kiemelkedő volt, jelezve az erős versenyt és a magas szintű érdeklődést.

Vajon mit hoz 2025?

Ahogy közeledik a ponthatárok nyilvánosságra hozatalának időpontja, sokan találgatják, vajon idén is megmaradnak-e ezek a trendek. A jelentkezési számok alapján a pszichológia és a gazdasági szakok továbbra is rendkívül népszerűek, ám az is látszik, hogy a tanári, egészségügyi és informatikai pályák iránt is stabil érdeklődés mutatkozik. Hamarosan kiderül: maradnak-e a régi favoritok a csúcson, vagy új szakok törnek az élre 2025-ben?