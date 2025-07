Megtaláltuk az ország legcsípősebb fagyiját - naná, hogy Tatabányán árulják

Carolina: ez a neve a tatabányai Roberto cukrászda új fagyijának, ami extrém csípősségéről híres. Na de hogy jött az extrém fagyik készítésének ötlete? Többek között erről is beszélgettünk a tulajdonossal.

Extrém fagyik a Roberto cukrászdában

Fotó: Hagymási Bence

Ultra csípős extrém fagyi

– Nagyon népszerű a pacal, kovászos uborka, lecsó, juhtúró, a halászlé és a Carolina nagy újdonság. A halászlé valószínűleg népszerű lesz, mert nagyon finomra sikeredett. A chilis fagyinkat, a Carolinát tesztelte a csilievő verseny győztese, ő azt mondta, hogy megizzaszt. Idejött, megkóstolta, leverte a víz, 150 gramm csípőset raktunk a fagyiba – mondta Reinhardt Róbertné Ena.

Megtudtuk azt is, milyen ötlet alapján kezdtek el extrém fagylaltokat készíteni.

– Tavaly, nagyjából június végén terveztünk egy fagyis éjszakát, és különleges fagyit is ígértünk a vásárlóknak, olyat szerettünk volna, ami máshol nincs. A sörrel és a tócsival kezdődött minden, ezek voltak az elsők. Annyira rákaptak az emberek, hogy ötleteket kezdtek adni, milyeneket csináljunk még, elkezdtünk magyaros ízűeket készíteni. Meghökkennek az emberek, utána eljönnek ide, és volt olyan, aki itt szelfizett, hogy tényleg létezik ilyen, mert először nem akarja elhinni, hogy valóban van ilyen.

Hozzánk már jöttek

Ausztráliából,

Németországból,

Svájcból,

Szlovákiából,

a világ minden tájáról,

mert mi nem csak 1-2 ilyet árulunk, mint a Balatonon, hanem tizenkettőt. A "hagyományos" fagyijainkba is raktunk némi csavart, van például meggyes-mákos rétes, többfajta süteményből is szoktak készülni fagyik. A sütis fagyikat imádják - számolt be Reinhardt Róbert.

12 fajta különleges fagyiból lehet választani a Roberto Cukrászdában.

Fotó: Hagymási Bence

A tatabányai cukrászda a nem hétköznapi fagyijai miatt lett ismert.

– Akkora lett a kereslet az ilyen fagyikra, hogy nem tudtuk kiszolgálni a vásárlókat, és ezért nyitottunk egy másik boltot Budapesten. Próbálkoztunk vele, viszont ott nem tudtunk ekkora választékot kínálni, csak hatféle extrém típusú fagyit tudtunk árulni, a többi normális volt, és sajnos több csalódott vásárló volt, aki azt mondta, hogy akkor inkább jön Tatabányára, ahol 12 van. Ezt a 12 fajtát pedig folyamatosan változtatjuk, ezen a héten például újra lesz nyugi fagyi, ami orvosi macskagyökérből készül és nagyon gyorsan fogyott a vásárlók körében.

Ránézve szép, de egyben megdöbbentő és megbotránkoztató is. Már az ipartestület is elkezdte felvenni ezt a sós vonalat, úgyhogy van benne fantázia.

– mondta Róbert.