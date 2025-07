Milyen olcsó régi magyar ételeket érdemes ma is elkészíteni? – pénztárcabarát nosztalgia a konyhában

Az olcsó magyar ételek között számos olyan hagyományos fogás található, amelyek egyszerű, megfizethető hozzávalókból készülnek, mégis ízletesek és laktatóak. A Bors Online összeállítása szerint olyan ételek, mint a sonkás-kukoricás burgonyaleves vagy a csikós tokány, nem igényelnek drága alapanyagokat, ezért könnyen elkészíthetőek akár négyfős család számára is. Ezek az étkek a magyar konyha régi ízeit idézik, miközben jól illeszkednek a mai költségtudatos életmódhoz.

Olcsó régi magyar ételek, amiket újra meg kellene kóstolnunk! Háziasszonyok főznek az 50-es években, egy iskola konyhájában.

Forrás: Fortepan / Hámori Gyula

Olcsó magyar ételek: hagyományos receptek pénztárcabarát alapanyagokból

A sonkás-kukoricás burgonyaleves a burgonya és a kukorica gazdag ízét egyesíti, miközben a sonka csak enyhén ízesíti az ételt. Ez a leves nemcsak egyszerű, de gyorsan elkészíthető is, és a szezonális alapanyagoknak köszönhetően akár spórolni is lehet vele. Hasonlóan pénztárcabarát a csikós tokány, amely egy fűszeres, szaftos egytálétel, melyhez általában sertéshúst és alap zöldségeket használnak, így könnyen beszerezhető összetevőkből áll össze.

Korábbi anyagunkban már bemutattuk, hogy az olcsó magyar ételek között a lecsó is igazi alapdarab – néhány szezonális zöldségből, kevés fűszerrel és akár tojással vagy rizskörettel is tartalmas, laktató fogást készíthetünk. Az egyszerű paprikás-paradicsomos verzió mellett egy kis újragondolással, mediterrán vagy francia csavarral is feldobható ez a jól ismert étel. Ha piacon vásárolsz, vagy a kertből dolgozol, akkor a lecsó a nyár egyik legolcsóbb és legsokoldalúbb ebédje lehet – ráadásul több napra előre is elkészíthető.