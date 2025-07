Kiderült, mit esznek Jennifer Lopezék: itt a Michelin-csillagos svédasztal

Jennifer Lopez ma lép fel az MVM Dome-ban. Ahogy az már korábban is napvilágot látott, esztergomi séf főz majd az amerikai popdívára. Most az is kiderült, mi lesz a menüsorban. Mutatjuk, mik voltak a világsztár énekesnő kérései.

Esztergomi séf gondoskodik majd az ételekről Jennifer Lopez koncertjén Magyarországon

Forrás: AFP

Ezeket készíti az esztergomi séf JLo számára

Koppány Levente, a 42Restaurant nevű esztergomi Michelin csillagos étterem séfje elárulta, mi lett a végső menüsor. Sok más kiválasztott étel mellett szerepet kapott például az osztriga, ami Franciaországból érkezik hazánkba. A menüsor 11 fogásból áll, fontos volt az, hogy a fogások könnyűek legyen, hogy a nagy koncert előtt az éte ne vehesse el energiáit.. A díva nem szeretett volna magyar ételeket, de a séf bizonyos ételekbe megpróbál belecsempészni különböző magyar alapanyagokat, hogy JLo valamennyire mégis megismerkedhessen a magyar gasztronómiával.