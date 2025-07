Azt hitted, a ruha a legdrágább? Ennél nagyobbat nem is tévedhettél volna

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy spórolnak a fotóson – miközben több százezer forintot költenek dekorációra vagy étteremre. A végeredmény pedig gyakran csalódás: lapos képek, rossz fénykezelés, elkapott, de nem eltalált pillanatok. Egy profi fotós viszont nem csak dokumentál, hanem érzést és hangulatot örökít meg.

A Bliaphotography amely több mint tíz éve dolgozik az esküvői fotózás területén, kiemelten fontosnak tartja, hogy a pár olyan stílusú képeket kapjon, amelyek visszaadják az esemény egyedi atmoszféráját. – „Azzal viszont minden pár számoljon: ha drága éttermet és elegáns dekorációt választanak, de olcsó fotóst, az a hangulat a képeken nem fog visszaköszönni” – figyelmeztet a szolgáltató.

Ezért mielőtt bárki szerződik, kérjen teljes galériát vagy komplett sorozatot korábbi munkákból. Nem elég néhány jól sikerült kép az Instagramon – a teljes nap történetét kell látnunk képekben is, hogy biztosak legyünk benne: valóban ezt a hangulatot és minőséget szeretnénk majd viszontlátni az albumunkban.

Forrás: pexels.hu

Apróságok, amik sokba kerülhetnek – de mennyi az annyi?

A sminkes és fodrász együttes díja általában 50 ezer és 80 ezer forint között mozog. A koszorúslányok ruhájára fejenként 30–80 ezer forintot kell számolni, ami szintén hozzáadódik a végösszeghez. A grafikus szolgáltatás, amely a meghívók, ültetőkártyák és asztalszámok megtervezését és nyomtatását foglalja magában, általában 40–70 ezer forintot emészt fel, amit még tovább növel a postaköltség, amely 10–25 ezer forint között lehet.

A vendégek érkezésekor egy welcome ital csomag is megjelenik, ami 10–50 ezer forintba kerül, a selfiebox bérlés pedig a szórakoztatás miatt további 40 000–80 000 forint kiadást jelenthet. A vendégkönyv beszerzése 10–25 ezer forint közötti költség, ami a vendégek üzeneteinek megőrzését szolgálja.

Nem ritka, hogy a pár táncoktatásra is költ, amely 20–60 ezer forint között mozog, a helyszín takarítása pedig további 30–70 ezer forintot tehet ki. Ha gyerekeket is várnak, gyerekjátékok bérlésére vagy vásárlására is szükség lehet, ami plusz 10–30 ezer forintot jelenthet.