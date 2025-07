Életmentő eszközökkel bővült a Tatabányai Polgárőrség

Ahogyan azt közösségi médiás felületükön is olvashattuk, életmentő eszközöket, defibrillátorokat és elsősegély-felszereléseket adtak át ünnepélyes keretek között a Tatabányai Polgárőr Egyesület részére, 2025. július 22-én, a Vértesszőlősi Községi Könyvtár és Közösségi Színtérben. Az eseményen több térségi vezető is jelen volt, hogy méltassa a kezdeményezést.

Molnár Zoltán a tatabányai Pogárőr Egyesület elnöke mutatta be az esközöket

Fotó: beküldött / Forrás: Facebook / Polgárőrség Tatabánya

Molnár Zoltán, az Egyesület elnöke az átadást követően elmondta:

Célunk, hogy ne csak a közbiztonságért, hanem az életvédelemért is felelősséget vállaljanak. Mivel a polgárőrök gyakran elsőként érkeznek balesetek helyszínére, kiemelten fontos, hogy korszerű, életmentő eszközök álljanak rendelkezésükre. A gyakorlatban ez akár azt is jelentheti, hogy a gyors reagálásuk egy-egy szívmegállásos esetnél élet és halál közötti különbséget jelenthet.

A Tatabányai Polgárőrség három defibrillátort szerzett be a Pro Filii Alapítvány támogatásával, további kettőt készüléket pedig a vértesszőlősi önkormányzat vásárolt meg az egyesületnek. Így öt darab készülék áll a Tatabányai Polgárőrség rendelkezésére. További eszközök – például égési kötszerek és érszorítók – szintén Vértesszőlős önkormányzatának hozzájárulásával kerültek a szolgálatba. Dr. Bogár István polgármester támogatását és jelenlétét a rendezvény is jelezte, csakúgy, mint Mezei Ferencé, Szárliget első emberéé. Az önkormányzatokkal való aktív együttműködés példaértékű, hiszen a közbiztonság és az életmentés közös felelősség.

Az új eszközök – melyek gyermek- és felnőtt újraélesztésre is alkalmasak – a szolgálati járművekben, valamint gyalogos járőröknél, speciális combtáskákban kapnak helyet. A működésükhöz szükséges okostelefonos applikációval a beavatkozás gyorsan és hatékonyan megkezdhető. Az Egyesület tagjai már most rendszeresen gyakorolják ezek használatát.

A mondern életmentő esztközök a kistérség lakosainak egészségéhez, életvédelméhez járulnak hozzá

Fotó: beküldöt / Forrás: Facebook / Polgárőrség Tatabánya

A polgárőrség az oktatásra is hangsúlyt fektetett: beszereztek egy gyakorló defibrillátort, amely működésében megegyezik az éles eszközzel, csak áramütést nem ad. Ehhez felnőtt- és csecsemőbábuk is társulnak, így a saját képzés mellett a lakosság felé is megnyílik a lehetőség az újraélesztés lépéseinek megismerésére. A cél az, hogy minél többen tudják: vészhelyzet esetén hogyan lehet segíteni.