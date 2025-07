Ez a fiatalok új kedvence - itt vannak a mobilházak

Most nem egyszerű eladó ingatlanokat vettünk górcső alá, hanem megnéztük a vásárlók legújabb őrületét az eladó mobilházakat. Ezek a konténerházak más nevükön modulházak nem kerülnek sokba, mozgathatók és van ami már be is van bútorozva. Ezt a Komárom-esztergomi mobilházat a Jófogás oldalán találtuk meg. És a címre Esztergomot írják. Az ilyen házak tökéletesek fiataloknak és párkapcsolatosoknak. Használható otthon mellett büfének vagy irodának. A konténert 7,9 millió forintért árulják.

Egy esztergomi eladó mobilház

Forrás: jofogas.hu

Az eladó mobilház részletei

Eladó négy évszakos 8,24 m x 2,90 m-es mobil konténer ház WPC- külső burkolással. Felvidéken, Párkányban a Steiner modular által gyártott minőségi moduláris konténerház.

Falak: PIR panel, Váz szerkezet: 3 mm-es zárt szelvény, padló: 50 centiméterenként elhelyezett hidegen hajlított, horganyzott acél C profil + PIR panel. Innovatív beázásvédelem így beázási esély 0. Belső magasság 250 cm.

WC + fürdőszoba: zuhanykabin, Midea bojler, mosdó, csaptelep, mosdó alatti kis szekrény, elválasztófal, beltéri ajtó. A konténer belső falai nem bordázottak, hanem sima felületűek!