Otthon Start: lassan élénkül az ingatlanpiac Komárom-Esztergom vármegyében

Komárom-Esztergom megyében egyelőre visszafogottabb az érdeklődés - ezt tapasztalja Kalics László ingatlanértékesítő a Duna House Group ingatlanközvetítő cégétől. Elmondása szerint még nem indult be igazán a kereslet, bár apróbb megmozdulások már érzékelhetők. A piac inkább kivár, sokan nézelődnek, főleg lakás és nem eladó ház érdekli őket. Ez részben annak is köszönhető, hogy a vásárlók jelentős része a szeptemberben induló Otthon Start Program pontos részleteit várja. Kalics László szerint a jelenlegi visszafogottság nem jelent pangást, inkább csak egyfajta nyári lassulást, ami ebben az időszakban nem teljesen idegen. Ugyanakkor az év elején már volt egy komolyabb fellendülés, amelyet többek között az állampapírok lejárata és a felszabaduló tőke hatása indított el.

Eladó ház iránt egyelőre kisebb az érdeklődés az Otthon Start Programban.

Forrás: Shutterstock

− Igazából azt érezzük, hogy még kivár a piac. Vannak érdeklődések, de a nagy berobbanás még nem történt meg. A piac már tavaly év végén mozgásba lendült, s ez a robbanás egészen márciusig tartott. Most inkább egyfajta lassulás figyelhető meg − válaszolta a szakember arra a kérdésünkre, hogy megindult-e már a nagy roham az ingatlankeresésekben.

FRISS! Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a törvénytervezetet a kormány, megjelentek az Otthon Start Program részletei. hamarosan bővebben is beszámolunk a részletekről!

− Jellemzően a lakásingatlanok azok, amik mennek. Előfordul, hogy egy-egy ház iránt is érdeklődnek, de egyértelműen a társasházi lakások, azok, amik felkeltik a lakáskeresők figyelmét - tette hozzá Kalics László.

Otthon Start: eladó ház iránt is nőhet az érdeklődés

Kalics szerint az Otthon Start Program hatása már most is érzékelhető az érdeklődőknél, de a valódi "mozgás" csak akkor indulhat be, ha a részletszabályok is napvilágra kerülnek. Egyelőre óvatosan tapogatóznak, sokan elhalasztják végső döntéseiket az őszi hónapokra.

− Van olyan ügyfelünk, aki azt mondta, megvárja ezt a két hónapot, mert úgysem sürgős a vásárlás, és kíváncsi, milyen feltételekkel indul majd a program − tette hozzá.

Az Otthon Start Program szerinte elsősorban azoknak a fiataloknak lehet komoly segítség, akiknek van ugyan némi megtakarításuk, de nem tudták önerőből letenni a lakásvásárláshoz szükséges összeget. Továbbá eddig nem volt esélyük megfelelő hitelhez jutni a magas kamatok miatt. Az ingatlan eladók is nyerhetnek az új forgalommal, hiszen a vevők megjelenése élénkítheti az ingatlanpiacot.