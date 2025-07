Az EgészségAblak alkalmazás új funkciója jelentős könnyítést hoz a szakorvosi időpontok foglalásában. A most bevezetett fejlesztés lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűen választhassák ki a legkorábbi elérhető szakorvosi időpontokat, akár még aznapra, vagy másnapra is. Az alkalmazás automatikusan felkínálja a vármegyei és fővárosi rendelők legkorábbi szabad időpontjait az adott szakrendelésre, így a betegek könnyen dönthetnek a számukra legmegfelelőbb időpontról.

Előrehozhatóak az orvosi időpontok: fontos bejelentés jött az Egészségablakról

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Ripost / Szabad Föld

Az EgészségAblak új funkciója sokat számít

Az EgészségAblak applikáció újabb hasznos funkcióval bővült. A rendszer legnagyobb előnye, hogy már nincs lakóhelyhez kötöttség, így a felhasználók bárhol, akár más településen, munkahelyük közelében, vagy nyaralás helyszínén is foglalhatnak időpontot. Ezáltal a betegek gyorsabban juthatnak szakorvosi ellátáshoz, és jelentősen csökkenthetik a várakozási időt.

Mint azt a Ripost is írja az MTI nyomán, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az új funkció nemcsak az időpontfoglalást, hanem az egészségügyi dokumentumok kezelését is megkönnyíti. Az alkalmazás számos egyéb hasznos funkcióval is rendelkezik, többek között az elektronikus beutalók kezelésével, betegdokumentumok és leletek letöltésével, valamint gyógyszerek kiváltásához szükséges eReceptek megtekintésével.

Az applikáció kismamák számára elérhetővé teszi a várandósgondozási kiskönyv digitális változatát is, amely naprakészen követi a vizsgálatok eredményeit és a terhesgondozás folyamatát. Az "Egészség A-tól Z-ig" funkció közérthető módon nyújt tájékoztatást a betegségekről és kezelésekről.

Az EgészségAblak alkalmazás már több mint 4 millió letöltéssel rendelkezik, és a használata folyamatosan nő. Az új funkciók bevezetésével még kényelmesebbé válik a betegek számára az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, elősegítve ezzel a gyorsabb gyógyulást és a kényelmesebb ellátást.

Az államtitkár korábban a köztelevízió nézőit is tájékozatta az alkalmazás lehetőségeiről: