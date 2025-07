Godzilla, Tony Stark és egy lapított legenda Komáromból

Ha a laposföld-elmélet nem is, a lapított hamburger a tavalyi megjelenése óta továbbra is hódít. Mi egy olyan helyet találtunk Komáromban, ahol a legnagyobb mozik hősei – Tony Stark, Godzilla és King Kong – találkoznak egy laposra nyomott, zamatos húspogácsába, sőt még jól is laknak. Ez az Eddy's burger.

A komáromi Eddy's smsh burgerezőben jártunk

Az Eddy's pizzéraként indult, mégis burgerező hellyé vált.

Balog Edvard, vagyis Eddy hosszú évek óta a vendéglátásban tevékenykedik, megtanulta a pizza, a gyros és a kézműves hamburger készítés fortélyait. Dolgozott külföldön, majd hosszú időn át Győrben egy kebabos üzletvezetőjeként, ekkor jött az ötlet, hogy saját éttermet nyisson szülővárosában, Komáromban. Így született meg négy éve a Best Hollywood pizzéria, majd egy éve az Eddy’s Burger. Ma már a kettő egy helyen működik, így a vendégek pizzából és burgerből is a legjobbat kapják.

„A smashed burger az angol smash, vagyis lapít szóból jön. A lényeg, hogy a helyben készített marhahús pogácsát a rostlapon nyomjuk laposra, így a hús sokkal gyorsabban sül meg, a kérge ropogós lesz, míg a belseje szaftos és zamatos marad. Egy smashed burgerbe nem kerül más a húson kívül csak hamburger szósz, saláta és amerikai cheddar sajt.”

Az Eddy's burger világa a filmeket idézi, az étlapon olyan elnevezésekkel találkozunk, mint Marvel, Thor, Tony Stark, Godzilla vagy King Kong burger.

Nagyon szeretem a filmeket, és azt akartam, hogy ez megjelenjen mind a hely hangulatában, mind az ételek elnevezésében. A kedvenceimet próbálom megmutatni ezáltal.

Ha már a kedvenceknél jártunk, érdekelt, hogy vajon Eddy mit szeret leginkább enni. Elárulta, hogy az utóbbi időben feljött rá pár plusz kiló, amitől sikeresen megszabadult, de a továbbiakban próbál egészségesen étkezni. Ebbe azért néha belefér egy-egy húsos vagy sajtos pizza és a smashed burger is.

„Vallom, hogy ha egy helyen a legegyszerűbb ételek finomak és ízletesek, akkor a többivel sem lehet gond. Nálunk egyértelműen a burgerek viszik a prímet, a második helyen a pizzák állnak. A smash burgerek a 40 fokban és télen is keresettek, a pizza inkább a hidegebb idők étele, de van rá kereslet a nyári estéken is.”