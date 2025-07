Meddig tart a magyar dinnyeszezon? Az esztergomi zöldséges elárulta!

Idén a szokásosnál később kezdődött a magyar dinnye szezonja - cserébe azonban igazán mennyei ízű magyar dinnyéktől roskadoztak a zöldségesek polcai. Azonban bizonyos pletykák szerint gyorsan kifutnak a készletek, és akár augusztus első felére vége a dinnyeszezonnak. Megkérdeztük, meddig tart idén a dinnyeszezon.

Dinnyeszezonnak jártunk utána

Dinnyeszezon: eddig kapható a magyar dinnye

Az idei dinnyekínálat igazán ízletes, még a május erős lehűlés sem tett kárt a termésben. Pedig a magyar dinnyetermesztőknek ezután az aszállyal is küzdeniük kellett. Ezek miatt idén később is kezdték leszedni a magyar dinnyét.

A nehézségek után azonban kellően édes, megfelelően lédús dinnyéktől roskadoznak a polcok, és az árak is szaladtak lefelé: július végére 300 forint köröl mozgott a görögdinnye kilós ára.

Az eddigi évek tapasztalata szerint augusztus még javában a dinnyéé volt - ám egyes hírek szerint ez idén megváltozik. Az Esztergomi Piacon és Tokodaltáró két helyszínén is boltot üzemeltető Heni Tián Fruitnál kaptunk választ a kérdésre.

A zöldséges altárói üzletében folyamatosan darabolja a dinnyéket, a harsogó piros gyümölcsök vonzzák a szemet és meghozzák az étvágyat.

- A magyar beszállítóinkkal mi is folyamatosan kontaktban vagyunk. Az egyikőjük már nem hoz augusztusban, de ő be is fejezi a tevékenységét. A másik beszállítónk azonban augusztus második felében is biztosan szállít majd dinnyét - nyugtatott meg mindenkit zöldséges. Ez azt jelenti, hogy augusztus végén, legkésőbb szeptember elején még lehet kapni a mézédes görögdinnyét.