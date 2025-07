Csonttörő láz okoz riadalmat, már 2 embernél is azonosították

Tavasszal nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Egy 52 éves Fejér megyei nő szintén Indonéziában tartózkodása során kapta el a betegséget és hozta be Magyarországra. Majd pár héttel később egy 55 éves, Pest vármegyében élő nőnél is kimutatták, aki ugyanúgy Indonéziában járt.

Ahogy arról szintén beszámoltunk, a népegészségügyi központ legfrissebb tájékoztatása szerint nem csak a dengue-lázat azonosították hazánkban, hanem a maláriát is, amelyet két férfi hurcolt be az országba. A laboratóriumi vizsgálatok pedig alá is támasztották a fertőzést.