Berobbant a kertekben a cukkini, így tudod eltenni télire: három szuper módszer

A cukkini igazi nyári sztár, hiszen ha jól gondozzák, bőséges termést ad, amelyet a kertészek alig győznek leszedni. De mi van akkor, ha már nem lehet megenni annyi cukkinis ételt, mint amennyi a kertben terem? Ne aggódj, a cukkini tökéletesen tartósítható, így télen is bőségesen lesz belőle. Mutatunk három szuper receptet, amivel változatosan elteheted ezt a finom zöldséget! További ötleteket pedig a Ripost írásából meríthet!

Ha túl sok a cukkinid, tedd el télire!

Kiskertjeink univerzális, sokoldalúan felhasználható zöldsége a cukkini.

1. Bundázva, sütésre készen: A cukkini fagyasztása

A rántott cukkini nemcsak nyáron, hanem télen is remek választás! A panírozott cukkiniszeletek fagyasztásával előre elkészítheted az ételt, így egy hosszú téli napon gyorsan sütheted őket. A cukkinit szeletekre vágjuk, megsózzuk, és papírtörlővel eltávolítjuk a felesleges nedvességet. A szokásos módon panírozzuk, majd a szeleteket tálcán fagyasztjuk le 24 órán át. Ezután zárható zacskókba vagy ételes dobozokba helyezzük, így akár fél évig is eláll. A sütéshez nem kell kiolvasztani, fagyottan is sütjük!

2. Cukkini csíkok üvegbe zárva: A konzerválás titka

Ha sok a gyalult cukkini, ne habozz! A cukkini csíkokat üvegbe zárva tárolhatjuk télre. Először mossuk meg a cukkiniket, vágjuk félbe, távolítsuk el a magokat, majd gyaluljuk le. Sterilizált befőttesüvegek aljára egy teáskanál ecetet teszünk, majd egy lábosban forralt vízben, sóval félig megpuhítjuk a gyalult cukkinit. Ezután a forró cukkiniszeleteket a sterilizált üvegekbe töltjük, és egy késhegynyi nátrium-benzoátot is teszünk a tetejére. Az üvegeket alaposan lezárjuk, és száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Télre garantáltan finom alapanyagot kapunk!

Legyalulva, üvegbe eltéve is sokáig eláll a cukkini

3. Azonnal fogyasztható szendvicskrém: Egészséges finomság télire

Miért ne készíthetnénk szendvicskrémet is a cukkiniből? Ez az egyszerű és finom recept a család egyik kedvencévé válhat! A cukkinit először megsütjük, majd a hagymát, zöldpaprikát, fokhagymát és friss fűszereket hozzáadva ízesítjük. A kész fűszeres keveréket botmixerrel pépesítjük, és csírátlanított üvegekbe kanalazzuk. Minden üvegre egy kis olívaolajat teszünk, hogy elzárjuk a levegőt. Ezután sterilizáljuk az üvegeket forró vízben, így hosszú hónapokig tárolhatóak. Az olívaolaj nemcsak a tartósítást segíti, hanem egy finom ízt is ad hozzá.