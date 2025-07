Nem minden csótány ellenség – ismerd meg a hazai „jófiút”!

A Föld legnépesebb élőlényei közé tartoznak: az ízeltlábúak, ezen belül is a rovarok. Több millió fajt ismerünk, és köztük vannak olyanok is, amelyek nemcsak sokan vannak, de nyáron rendszeresen fel is hívják magukra a figyelmet. Ilyenek a csótányok is, amelyek körül időről időre újabb tévhitek és rémhírek bukkannak fel.

A lap erdei csótány Magyarország őshonos lakója – és semmi köze a konyhai rémálmainkhoz

Segítségünkre most is Oláh András, a Tatai Sziget Kör Természetvédelmi Egyesület elnöke volt, akitől megtudtuk, hogy a csótányok az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok osztályába tartoznak, önálló rendet alkotnak.

Nem minden csótány keseríti meg az életünket

Magyarországon egyetlen őshonos fajuk van, a lap erdei csótány, amely valószínűleg egy magyar névadási hagyományból kapta a nevét. Ez a faj az erdők lakója, semmi köze nincs azokhoz az élősködő rovarokhoz, amelyeket a konyhákban vagy pincékben látunk felbukkanni. A lap erdei csótány nappal aktív, repülni is tud, és a meleg, száraz időszakokban, például táborozások végén akár a házakba is bekerülhet – de nem marad ott. Nem fertőző, nem szaporodik beltérben, és nem is keresi az ember közelségét. A házba leggyakrabban a sátrakból, hátizsákokból hurcolják be.

Ezzel szemben a városokban élő csótányfajok – mint a német csótány (közismert nevén svábbogár), az amerikai csótány vagy a konyhai csótány – nem őshonosak, évszázadok alatt kerültek hozzánk. A német csótány például Ázsiából, az amerikai Afrikából származik. Ezek a fajok kifejezetten emberközeli élőhelyeken fordulnak elő, például szennyvízcsatornákban, távhőhálózatok mentén, pékségek kemencéi környékén. Mindent megesznek, a meleget és a nedvességet keresik, és a sötétben érzik magukat biztonságban. Az ilyen csótányok valóban terjeszthetnek kórokozókat, ezért az ellenük való védekezés kiemelten fontos.

A mini csótányok titka

Fontos különbség, hogy a lap erdei csótány kifejléssel fejlődik: a lárva hasonlít a kifejlett állatra, csak kisebb és még nincs szárnya. A városi csótányfajok esetében is ugyanez a fejlődési forma jellemző. A felnőtt egyedek sem nőnek tovább: amilyen méretben előbújnak, akkorák maradnak életük végéig. Ez a teljes átalakulással fejlődő bogarakkal szemben jelentős különbség.