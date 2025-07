Retró videón a 37 évvel ezelőtti cigánybúcsú - így lett a romák fővárosa Csatka

Felvételen az 37 évvel ezelőtti csatkai búcsú

A csatkai búcsú különleges hangulatát az adja, hogy nagy számban érkeznek cigány családok és közösségek is. Számukra ez az esemény nem csupán vallási zarándoklat, hanem két napos országos találkozó is. A ceremóniák során egyre gyakrabban hangzik el az ima és az ének cigány nyelven is. Ahogyan azt a Filmhíradók Online oldalán talált videó jól bemutassa már 1988-ban a hodászi cigány közösség például görögkatolikus liturgiát mutatott be, és még a püspöki szentmisén is felolvastak a Bibliából cigány fordításban.

Mi is többször jártunk már a cigánybúcsún

Testközelből is tapasztaltuk, ilyenkor a Szentkút közelébe jutni finoman szólva sem egyszerű.