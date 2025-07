Fricskát mutatott a Covidnak a háziorvos ezzel a világító gyorsteszttel

Az esztergomi háziorvos, dr. Bense Tamás nem mindennapi dekorációval "mutatott fricskát" a Covidnak. A Covid gyorsteszt alakú alkotást a pandémia okozta feszültség oldására rendelte.

Covid gyorsteszt alakú lámpa került Bense Tamás rendelőjébe

Forrás: beküldött

Covid gyorsteszt humoros megvalósításban

A háziorvossal a legutóbbi Kemma-podcastünkben a nyári gyermekbetegségekről, illetve a tanévkezdés várható betegség hullámáról is beszéltünk. Szót ejtettünk a Covid-járványról is. A háziorvos szerint a koronavírus-ijedelem lassan már lecsengőben van, és bízik benne, hogy ez is egy lesz a többi, szezonális felső légúti fertőzés közt.

- Úgy gondoltam, a félelmek legjobb legyőzése, ha fricskát mutatunk neki. Gondoltam, így teszek a Coviddal is - mesélte a gyermekorvos, aki rendelőjébe csempészte be a humor: egy Covid gyorsteszt formájú fali lámpa formájában. A lámpatest egésze a gyorsteszt, amelyen két világító piros csík mutatja, hogy pozitív. Legalább is a doktor úr a gyógyuláshoz biztosan.

– A lámpa egy geg, és persze szorongásoldás a Covidot illetően. A lámpát Salamon Dávid dizájnertől rendeltem, aki teljesen élethűen valósította meg a nagyméetű Covid-tesztet. Úgy gondolom, az alkotás a magyar dizájn, formatervezés támogatásának is felfogható egyúttal - mondta el dr. Bense Tamás.

A pandémia kitörésének évfordulójára készült

A formatervező Instagram-oldalára még márciusban, a pandémia kitörésének 5. évfordulóján mutatta be egyedi alkotását. Mint ott írta:

Ez a limitált kiadású sorozat a COVID-19 járvány óta eltelt időszakra reflektál – egy olyan korszakra, amikor a félelem és a bizonytalanság egy generációt ragadt magával világszerte. A mai társadalmakban a bizonytalanság látszik eluralkodni. Egyre nehezebb megkülönböztetni a jót a rossztól, sőt, még a tudomány és az orvostudomány szerepét is megkérdőjelezik. Ez a diptichon ezt az ideológiai megosztottságot testesíti meg – két, egymással éles ellentétben álló falikar tükrözi az egyre inkább fekete-fehérben látott világot.