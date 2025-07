2026-ban is lesz Tardosi Búcsú! -íme az idei foci és főzőverseny eredményei +fotók

Nagy sikerrel ment végbe a tardosi búcsún a foci és főzőverseny. Mutatjuk az eredményeket, és a csapatok érdekességeit.

Képeken a Tardosi búcsú

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A búcsú csapatnevei árulkodóak

A fociversenyre kitalált csapatnevekkel érkeznek a résztvevők. A versenyt igencsak vicces módon a Kétballábas csapat nyerte, a csapat tagjai közt egy apuka is volt. A második helyezett a Péntek 5 nevű csapat lett. Megtudtuk azt is, hogy minek köszönhető a csapat neve: a tardosi tornatermet a megépülésekor pénteken 5-kor lehetett először igénybe venni, és ez a csapat azóta is, töretlenül pénteken 5-kor jár a tornaterembe. A harmadik csapat a Farkasok. Ez a név is árulkodó: a csapat tagjai közül mindenkinek köze van a Farkas családhoz. A Csirkefogók lettek a negyedikek, ezt a csapatot általános iskolás gyerekek alkotják. Körverseny volt, minden csapat megmérettetik egymással, így állt össze, ki hányadik helyen végzett.

A főzőversenyre négy csapat nevezett be. Az első helyezett a Péntek 5 nevű csapat, akik a fociversenyen második helyezést értek el. Elmondták, hogy régen minden focicsapat indult a versenyen, most már csak a Péntek 5 ilyen lelkes, akik gulyáslevessel és tócsnival nyűgözték le a zsűrit. A második helyen Lóczki Attila végzett, aki palóccsirkét készített. A harmadik a Daku Família és barátaik, akik egy ízletes körömpörköltet készítettek. Az utolsó pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett, akik egy vegyes húsból álló pörkölttel örvendeztették meg a zsűri ízlelőbimbóit: marhából és szarvasból állt össze a mindenki által kedvelt étel.

A búcsú résztvevőinek pedig jó hírünk van: jövőre sem marad el, 2026-ban újra együtt vigadnak a tardosiak!