Ritka római bronztárgy a Brigetio területén

Különleges leletegyüttesre bukkant egy elsőéves régészhallgató a komáromi Brigetio légiótáborának területén történő idei nyári ásatáson. A hallgató, aki mindössze egy hete dolgozott a helyszínen, egy különös ülőalakot talált, amelyről később kiderült: egy ritka, eddig ismeretlen rendeltetésű római kori bronztárgy része lehet.

A Brigetio szerencséjét egy régészhallgató hozta el. A különös szobrok valószínűleg egy ritka, bronzlemezekkel ellátott edény részei lehettek.

Forrás: Brigetio/Facebook

A Brigetio kincsei

A tárgyak restaurálása még nem kezdődött el, de a szakemberek szerint a leletegyüttes kora a késő római időszakra, nagyjából a 4. század végére tehető. A különleges darabokhoz hasonlókat eddig még egyik hazai vagy külföldi szakértő sem ismert, így a felfedezés nemzetközi szinten is jelentős lehet. Az ELTE Régészettudományi Intézete és a komáromi Klapka György Múzeum együttműködésében zajló nyári ásatások idén kilenc hetet ölelnek fel. Jelenleg a munka felénél tartanak, augusztus közepén zárul a feltárás.

Az idei év különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínen dolgoznak, hanem hat különböző ponton – többek között a légiótábor egykori kórházánál, gabonatárolójánál, tiszti lakosztályánál és egy eddig ismeretlen funkciójú épületnél. Az ásatásokon számos érdekes épületrészlet és lelet került elő, amely a kutatók szerint segíthet kijelölni a jövő évi feltárások irányát is. A legszebb és legérdekesebb tárgyakat a szervezők igyekeznek a szezon végéig restaurálni, hogy a nyilvánosság is megtekinthesse őket.

A Brigetio terüéletén történő ásatás évek óta újabb és újabb rendkívüli eredményeket ér el

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A feltárásokat augusztus 13-án, szerdán 17 órától egy nyílt napon is bemutatják, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A vezetett sétán nemcsak a feltárt épületeket lehet majd megtekinteni, hanem a frissen előkerült leleteket is, és a régészek szívesen válaszolnak a látogatók kérdéseire is.

– A fiatal hallgató érdeme, hogy az első figurát észrevette – hangsúlyozta Bartus Dávid. – Ez adta meg a kezdőlökést a további aprólékos kutatáshoz. Utána fémdetektorral és nagy körültekintéssel vizsgáltuk át a környéket, így került elő mintegy 40-50 darab bronzlemez-töredék. A felfedezés nemcsak a lelet ritkasága miatt jelentős, hanem azért is, mert egy olyan régészeti feltárás része, amely Magyarországon egyedülálló módon már évek óta megszakítás nélkül, eredményesen zajlik.