Nagyszüleinek köszönheti a bor szeretetét Mogyorósbánya díjazott ifjú borásza

Mint korábban megírtuk, Esztergomban rendezték az 1. választókerület aranyérmes borászainak Bajnokok Ligáját. Három kategória díjazott borászával beszélgettünk.

Borverseny Esztergomban: Méri Szilárd, Trnka János, Latorcai Ferenc, Huber Tibor és Erős Gábor a díjtadón

Forrás: 24 Óra

Mogyorósbánya aranyérmes borásza a nagypapának köszönheti a szenvedélyt

Trnka János mogyorósbánya aranyérmes borásza a fiatalabb generációt képviseli. 2015 óta foglalkozik borászattal. De, mint humorosan megjegyeztük, a vérében is bor folyik.

– Már a dédnagyapáméknak is volt szőlője, borászkodtam, és hát gyerekkoromban is mentünk a szőlőbe – idézi fel a fiatal borász, aki elárulta: első díjnyertes borát nagypapájának köszönheti. – 2015-ben a nagyapám mogyorósbányai szőlőjéből készítettem először bort, és egy akkori ezüstérem hozta meg a kedvem a továbbiakhoz.

Trnak János mogyorósbányai borász merlot-jával nyer

Forrás: 24 Óra

A Térség Vörösbora villányi szőlőből készült. János szerint a díj nyertes boroz kellet,hogy a szőlőt kicsit tovább tartotta fent a szemeket, kicsit az előírásokkal szemben ment. Ehhez kellett, hogy jó minőségű beszállítót talált - így elhozta a helyi, majd a térség díját is. A borász egyébként nagyon meghatódott a díj elnyerésén.

– Nagyon büszke vagyok egyelőre szóhoz sem jutok, nem számítottam a díjra és nagyon örülök. Ezúton szeretném megköszönni feleségemnek, aki tolerálta a sok, borászokkal folytatott mítinget. Nagymamámnak, aki a legőszintébb kritikusom: ő mondja meg mindig, melyik bor lesz a befutó. És persze köszönöm felmenőimnek, akiktől a pincét és a bor szeretetét örököltem – mondta elérzékenyülve.

Régi magyar fajtából készült lett a térség legjobb rozéja

Rozé kategóriában Latorcai Ferenc kadarkája nyerte el a zsűri tetszését. A lábatlani borász és családja generációk óta foglalkozik szőlővel, a mostani díjnyertes bor is lábatlani szőlőből készült. Mint elárulta: fehérbor kategóriában is indult a versenyen, egy sauvignon blanc-nal – amely egyébként Ferenc kedvenc bora is.

Latorcai Ferenc lábatlani borász díjnyertes bora a kadarkai rozé lett

Forrás: 24 Óra

– Nagypapától jött a szőlő szeretet, aki maga is lábatlani, de a családfámat egyébként 1700-ig visszavezettük. Amikor én születtem, akkor az édesanyám kint volt a szőlőben, dolgozott – mesélte a borász. A díjazott fajtáról elmondta: a kadarka egy régi magyar szőlő, amely majdnem kihalt, de most megint divatba jött. A díjnyertes bora egy irányított hűts volt, 15 Celsius fokon. A bor irányított hűtése a borkészítés során a hőmérséklet pontos szabályozását jelenti, ami elengedhetetlen a kívánt minőség és stílus eléréséhez. Az irányított hűtés lehetővé teszi az erjesztés, a hidegkezelés és az almasavbontás optimális körülményeinek megteremtését. A kadarka három hétig érlelődött, az eredmény pedig magáért beszél.