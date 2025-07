Nem fogsz hinni a szemednek: ez a magyar falu a tó fölött lebeg +fotók, videó

Egy palacsinta, egy babgulyás, vagy egy pálinka is jár a vendégnek. Ára nincs, becsületkasszába kerül a "fizetség"

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Aki betér, annak jut egy szelet zsíros kenyér, palacsinta, babgulyás vagy akár házi pálinka is – de itt nincs árlista, sem kötelező fogyasztás.Eegy becsületkassza áll a pulton, mindenki annyit adományoz, amennyit szíve szerint tud vagy szeretne.

– Nem az a fontos, hogy mennyit fizetsz, hanem hogy tisztelettel és nyitott szívvel érkezel. Ez a mi megállapodásunk – szögezte le. Ez az egyszerű és őszinte rendszer Béla szerint a legjobb módja annak, hogy mindenki méltósággal és nyitottsággal érezhesse magát vendégként – vagy inkább: otthon.

A múlt értékei a jelen szolgálatában

Béla nem véletlenül érzi magához ilyen közel a vendéglátás világát. Édesapjának egykor Tatabányán volt egy kocsmája, a Berek presszó, ahol gyerekként gyakran segédkezett. Itt tanulta meg, hogy a vendéglátás nem az italokról szól, hanem a figyelemről, az emberségről, és arról, hogyan adjunk a másiknak abból, amink van.

– Apám kocsmájában megtanultam, hogy a vendég nemcsak pénzt hoz, hanem egy embert, egy történetet, egy lelket. Ez a hagyaték mindig velem van. Egy idő után családtaggá válnak.

A kávé egy kis kotyogósban készül, a víz partján cukor nélkül is édesebb a cappuccino

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

És van egy másik öröksége is: nagyapja, Vitéz Dörnyei Vendel háborús hős volt. Négy év szovjet hadifogság után táborvezetőként, tábornoki beosztásban hozta haza a magyar katonákat. Számára a bátorság, a kiállás és a szolgálat olyan értékek, amelyeket nem feled, és amelyek ma is irányt mutatnak neki.

– A nagyapám hősiessége nemcsak a harctéren nyilvánult meg. Számomra az igazi hősiesség az, ha az ember tud tanítani, tud adni a többieknek, és képes megtalálni a békét önmagában.

A stég, ahol másként ketyeg az idő

Béla otthona és stégje nemcsak egy hely, hanem egy szemlélet. Ahol a nap lassabban kel, a beszélgetések hosszabbra nyúlnak, a kávé illata mélyebben marad az orrban, és a halak is ismerősként üdvözlik az embert.

A Chill Terasz egy külön világ, amely csendesen hirdeti: lehet másként is élni. Lehet visszavenni a tempóból, lehet figyelni, szeretni, tanulni – és lehet vendégként megérkezni valahová úgy, hogy közben önmagunkhoz is közelebb jutunk.

– Azt akarom, hogy aki idejön, kicsit másképp menjen haza. Többet lásson meg abból, ami igazán fontos – tette hozzá.

Dörnyei Béla története nem csupán egy ember különös sorsáról szól. Sokkal inkább egy meghívás: hogy keressük meg a saját stégünket – legyen az akárhol is – ahol végre békében lehetünk magunkkal, egymással és a világgal.