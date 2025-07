Horror benzinárak jöhetnek, már nem szabnak meg semmit, a forgalmazók döntenek

Rengeteg magyart érint az a bejelentés, amelyet a horvát kormány tett. Ha horvátországi nyaralás előtt állsz, akkor most jól figyelj, mert ez jelentősen meg is dobhatja az üdülésed költségeit. A benzinárakba mostantól nem szól bele a kormány, kivezették az üzemanyagár-sapkát, számolt be róla a Világgazdaság.

A benzinárakban horrorváltozást hozhat a fontos rendelet kivezetése

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

A benzinárak elszállhatnak nagyon gyorsan

A horvát Gazdasági Minisztérium közleményéből az derül ki, hogy többé már nem határozza meg a kőolajszármazékok legmagasabb kiskereskedelmi árát. Ante Susnjar gazdasági miniszter azonban azt hangsúlyozta, hogy azt jó, ha észben tartják a nagykereskedők, hogy bármikor készen állnak beavatkozni, ha azt látják szükségesnek.

A nyaralás során a horvát autópályadíjakkal is érdemes tisztában lenni. A magyarok kedvenc nyaralóhelyével kapcsolatban korábban már beszámoltunk arról, miként is lehet előre kiszámolni a pontos útiköltséget. Hogy pontosan milyen összegeket kell fizetni a leggyakoribb horvát útvonalakon személyautókra, arról bővebben a Világgazdaság cikkében ITT olvashattok.

Ahogy arról a hét elején beszámoltunk, nem változtak az itthoni üzemanyagárak. Országosan jelenleg a 95-ös benzin átlagára 590 forint, míg a gázolajé 608 forint literenként. A hét végére a benzinára változatlan marad, azonban a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken a holtankoljak.hu tájékoztatása szerint.