Válaszoltak a mentők: ők a hétvégi súlyos balesetek sérültjei

Több baleset is történt a hétvégén a térség útjain – különösen az M1-es autópályán és Tata közelében volt szükség a mentőkre.

Az M1-es autópályán a hétvégén két baleset is történt a térségben

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az Országos Mentőszolgálat most a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy mely baleseteknél kik és milyen mértékben sérültek.

Ők sérültek meg a balesetekben

Szombaton a Budapest felé vezető oldalon, az M1-es autópálya 111-es kilométerszelvényénél történt baleset miatt három kilométernél is hosszabbra nőtt a torlódás. A helyszínre több egység is kivonult, ám a mentők most megerősítették: senkit sem kellett kórházba szállítani, vagyis a baleset – szerencsére – nem járt súlyos következményekkel.

Vasárnap reggel két egymáshoz kapcsolódó baleset is történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 101-es és 102-es kilométer között. Először egy autó hajtott árokba, majd – alig hihető módon – a balesetet figyelő, lassító autósok is bajba kerültek. Az Útinform beszámolója szerint „katasztrófaturisták” ütköztek össze az adott szakaszon. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint három embert kellett könnyebb sérülésekkel kórházba szállítani erről a helyszínről.

Ugyancsak vasárnap, a kora délutáni órákban borult az árokba egy személyautó a Tata és Kocs közötti 8136-os úton, a 2-es kilométerszelvénynél. A járműben ketten utaztak, a kocsi tetejével félig az árokba szorult. A mentők egy férfit és egy nőt vittek kórházba innen, szintén könnyebb sérülésekkel.

A mentők valamennyi esetben gyorsan reagáltak, és – ahogy fogalmaztak – „bajtársi segítséggel” látták el a sérülteket. Bár egyik eset sem követelt súlyos áldozatot, a hétvégi események ismét rámutatnak arra, mennyire fontos az óvatosság, a figyelem és az elővigyázatosság az utakon – különösen a balesetek környezetében, ahol a kíváncsiskodás is veszélyforrás lehet.