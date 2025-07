Elmarad a Balaton átúszás a hétvégén - itt az oka

A Balaton-átúszás előtt két nappal minden évben az időjárás előrejelzésekre összpontosul a figyelem, ekkor döntenek arról, hogy a körülmények megfelelőek-e ahhoz, hogy a hatalmas tömeg vízbe szálljon és átkeljen a magyar tengeren. Most több tízezer embert érint a legfrissebb döntés,írta a veol.hu

Elmarad a Balaton-átúszás

Fotó: Nagy Lajos / Forrás: veol.hu

Balaton-átúszás: itt az új időpont

A 43. Lidl Balaton-átúszás szervezői nemrég közölték: a versenyzők biztonsága érdekében elhalasztják a versenyt. A szervezők korábban a részvételi adatokról is tájékoztatást adtak, eszerint be is telt a nevezési limit, közel 13 ezren jelezték részvételi szándékukat

Nemrég még biztos volt, hogy július 26-án indul a rajt. Volt, ugyanis az időjárási előrejelzések alapján a szervezők csütörtökön a halasztás mellett döntöttek. A rendező Budapest Sportiroda (BSI) a Balaton-átúszás hivatalos Facebook oldalán csütörtökön azt közölte, hogy

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 43. Lidl Balaton-átúszást a 2025. július 26–27-i hétvégén NEM tartjuk meg. Az esemény tervezett új időpontja: augusztus 2.

A hagyományos táv, Révfülöp és Balatonboglár között, 5,2 kilométer. Van lehetőség fél távon is indulni (itt a rajt és a cél is Balatonboglár), illetve SUP-on átevezni a Balatont.