Elképesztő: ha ezért kiszállsz az autódból, azonnal ki is lopják alólad!

Ismét terjedőben van az ősi autós átverés, amit, ha benyelsz, akkor pillanatok alatt a kocsid bánhatja. Ez nem tréfa, úgy kilopják alólad, hogy mire észbe kapsz, már el is hajtottak vele. Most nagyon figyelj, ha az alábbiakat tapasztalod, be ne dőlj, mert a nyaralásodból rémálom lehet.

Berobbant az autós átverés, ami miatt akár a kocsid is elveszítheted

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ez az autós átverés mindennek a csúcsa

Talán az egyszerűségében van a titka, erre elsőre senki sem gondolná, hogy átverés lehet, pedig nem akármilyen kamuba nyúl bele. Most rengetegen mennek nyaralni, a legnépszerűbb külföldi üdülőhelyeken óriási most a tömeg, ez a csalók fellegvára. Az átveréshez sok mindenre nincs szükség, csupán egy 50 eurós bankjegyre. Azért ez már egy olyan címlet, amiért bárki kipattanna egy pillanatra a kocsijából, hogy zsebre vágja. Ha viszont ezt megteszed, akkor már ugrott is a kocsid.

Bár csak pár lépést teszel meg, mire a szélvédőről leveszed a kamupénzt, de ez idő alatt a csaló már rohan is a kocsidhoz, bepattan és már el is hajt, számolt be róla a vezess.hu. Idén már több helyről is jelentettek ilyen esetet. Többek között Spanyolországból és a magyarok egyik kedvenc helyéről, Horvátországból is. Ahogy a portál is írja, a zsúfolt helyeken főleg az egyedül autózókat, időseket és bérautókkal közlekedőket szemelik ki a csalók.

A rendőrség ara kér mindenkit, hogy azonnal ne szálljanak ki a kocsiból. Inkább menj kicsit arrébb, jól kivilágított helyre. A kulcs mindig legyen a kezedben és ha ki is kell szállnod, akkor a motort állítsd le, kulcsot tedd zsebre és az ajtókat zárd be. A legfontosabb, hogy soha ne hagyj elől semmilyen értéket az autódban.

Nem csak az autósok vannak veszélyben

Itt a nyár, ilyenkor nem csak az utazások száma ugrik meg, hanem az emberek vásárlási kedve is sokkal inkább megjön. Azonban nem mindegy az sem, hogy honnan rendelünk, mert könnyen csalás áldozatai lehetünk ez esetben is. Bár sokat fejlődött a biztonságos online vásárlás az elmúlt években, még mindig jó figyelni. Itt a csaló webshopok feketelistája!