Kiakadtak a tatabányaiak, szerintük minősíthetetlen az augusztus 20-i program

21:00-kor tűzijáték? Egy apró kérdés: hol van most Renczes Dávid, a nagy zöld környezetvédő? Még az előző ciklusban képviselőtársamként hevesen ellenezte egy lakópark építését egy natura 2000-es területen, arra hivatkozva, hogy veszélybe kerülhetnek a madarak. Most viszont mély csend. Tűzijáték a Csónakázó-tónál nem zavarja az állatokat? Tatán például már tiltják ezeket.Vajon felemelte a hangját a polgármesternél? Vagy már nem is mer szólni, és inkább mindig azt csinálja, amit mondanak neki?