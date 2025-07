Kiszáradás fenyegeti ezt a tatabányai tavat

Ezen a nyáron is Afrikát idéző forróság tombolt heteken át hazánkban, így vármegyénkben is, és hol van még a vége? Az aszály veszélyes.

Képeken a Síkvölgyi Horgásztavak apadása, veszélyt jelent az aszály

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az aszály mindenhol jelen van

Az aszály természetesen a Komárom-Esztergomban található tavakat sem kíméli, mint képünkön és videónkban látszik, az úgynevezett síkvölgyi I. tó igencsak lehangoló képet fest, már-már eltűnik a szemünk elől. Hiába az elmúlt napok esőzései, a következő időszakban is nagy szükség lenne csapadékra, hogy ezek a tavak ne csak az emlékeinkben éljenek. A horgászok is el vannak keseredve, hiszen az aszály őket is komolyan fenyegeti. A júliusi hőség-előrejelzésünkről ide kattintva olvashatnak.