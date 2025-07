Elapadó világ

Valami végleg megváltozott. Nem egyszerűen csak kevesebb az eső. Más lett az egész nyár. Nincsenek már langyos záporok, amelyek tisztára mosták az udvart. Vagy nem esik hetekig és jön az aszály, vagy leszakad az ég, de akkor már nem vigyáz – visz mindent, amit talál. Mintha az időjárás maga is elveszítette volna az iránytűjét. Dühös, kiszámíthatatlan és kimerült. Mint mi.

Ma már a fű hamuszínű, a patak csak emlék, a fa pedig, ha még áll, szomjasabb, mint valaha. Az aszály megváltoztatott mindent.

Forrás: MW

A madarak is másként énekelnek. Akik figyelnek rájuk, azt mondják, halkabbak lettek. Nem azért, mert kevesebben vannak, hanem mert nincs kedvük dalolni, ha a por nyomja a csőrüket. A rigók a pocsolyák peremét keresik, de csak repedezett földet találnak. A szarvasok egyre közelebb merészkednek az emberhez, és a forgalmas utaktól sem riadnak vissza az éltető víz reményében. Vagy talán már ők sem félnek – mert nincs mitől.

Minket is felemészt az aszály

A tavak lassan nem tavak többé. Inkább szomorú, sártól szürke emlékeztetők arra, hogy valaha éltek, éltek bennük halak, vízimadarak, sőt, emberek is. Ma már inkább csak tükrei annak, amit elvesztettünk. És senki nem emlékszik pontosan, mikor kezdődött. Csak arra, hogy most már minden év ilyen. Vagy még rosszabb. Az aszály lassan, alattomosan apasztja ki az életet. Nemcsak a növényekből, hanem belőlünk is. Megfakul a türelem, elfárad a remény, megszokjuk a szárazságot, mint a füstöt egy rosszul szellőző szobában.

Ez az igazi veszteség. Hogy csendben elfogadjuk az aszály hozta új életet. Egy repedezett, kiégett, némaságba süllyedt világ, ahol már nem csupán a tavak apadnak el – hanem mi is.