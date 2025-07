Száraz lábbal a Duna medrében – Az aszály nyomában jártunk

A Tatabánya felől érkező Galla-patak példája is jól mutatja a helyzetet: bár vízgyűjtőjének 80 százaléka burkolt felszín, tehát csapadék esetén azonnal lefolyik róla a víz, most mégis csak alig 20–40 centiméteres vízszint-emelkedést okozott a patak vízgyűjtőjére érkező csapadék.

Kísérleti vízpótlások, víz a tájba

A vízügyi szakemberek jelenleg a „Víz a tájba” programban keresik a megoldást az aszálykezelésre. Ez azt jelenti, hogy ahol lehetőség van rá – például belvízcsatornák, holtágak, mellékágak esetében –, megpróbálják visszatartani és betározni a meglévő vízkészletet.

– Egy kísérleti program keretében például a Dunaalmási belvízcsatornába gravitációsan engedünk vizet a Fényes Forrásokból, hogy a környező talajvízszintet emeljük. A víz azonban annyira elapadt talajra érkezik, hogy másfél kilométeres szakaszon két hét kellett hozzá, mire a víz átjutott – mutatott rá a szakember.

A kisvizes időszak tehát nemcsak az élővilágot sújtja, hanem a teljes talajszerkezetet is – ami hosszú távon tovább nehezíti az esővíz megtartását.

Hiányzó öntözőrendszerek

– Az ima mindig jól jön, de már rég nem elég – hangsúlyozta Molnár András. – Megfelelő vízgazdálkodási infrastruktúra kellene, például működőképes elosztóművek és csatornák, hogy akár a Duna vizéből fel tudjuk tölteni a tájat.

A szigetközt hozta fel pozitív példaként: ott a talajvízszint megemelésével, a holtágak újraélesztésével sikerült enyhíteni az aszály hatásait, még a 2023-as extrém száraz időszakban is. A dombvidéki térségekben – mint amilyen Komárom-Esztergom megye is – azonban ez jóval nehezebb feladat.

– Fizikailag minden megoldható, de nem biztos, hogy gazdaságilag is – tette hozzá.

Lehetne tározni árvíz idején?

Többekben felmerült a kérdés: ha szeptemberben árhullám volt a Dunán, miért nem tartottuk meg azt a rengeteg vizet?

– Árvíz idején a vízhozam akár tízezer köbméter is lehet másodpercenként. Vagyis tízezer darab egy köbméteres tartályt kellene megtölteni másodpercenként. Ez olyan vízmennyiség, amit gyakorlatilag lehetetlen betározni, főként dombvidéki adottságok mellett. Egy perc alatt már több mint félmillió köbméterről beszélünk. Ehhez egész megyényi méretű tározókra lenne szükség – magyarázta a szakaszmérnök.