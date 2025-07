Eltűnő vizek nyomában: a legromantikusabb kisváros tavai is megsínylik az aszályt

A helyzet a tatai Öreg-tónál is komoly kihívást jelentett. A tó vízpótlását és vízszintjét a vízügy prioritásként kezeli, de a hozzá kapcsolódó vízutánpótlásnak műszaki korlátai is vannak.

– A Cseke-tó feltöltését csak akkor tudjuk megkezdeni, ha az Öreg-tó vízszintje eléri a 180 centimétert – mondta Molnár András. – Ez egy biztonsági határ, hogy az Öreg-tó vízszintje ne csökkenjen le veszélyesen.

Idén is csak április végén, a csapadékos időszak után lehetett megkezdeni a Cseke-tó szivattyús feltöltését, amikor végre elérte az Öreg-tó a szükséges vízszintet. Ez idő alatt több megyei tórendszer – például a Réti-tavak vagy a Ferencmajori-tórendszer – is segítségre szorult.

A talaj olyan, mint a szivacs

A vízutánpótlás nem egyszerű: a kiszáradt talaj szó szerint elnyeli az összegyűjtött vizet.

– A Fényes-források vizéből elindítottuk a vízleeresztést egy belvízcsatornába, hogy a környező talajvízszintet emeljük. Két hét alatt másfél kilométeres szakaszt sikerült elérni – a talaj egyszerűen mindent felszívott – idézte fel a szakember.