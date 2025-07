Lakossági fórumot tartanak az árvízvédelmi gátrendszerről

Az esztergomi önkormányzat a polgármesteri hivatal díszterembe várja a helyieket a lakossági fórumra, az esztergomi árvízvédelmi gátrendszerhez kapcsolódó tervekről lesz tájékoztatás.

Az Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközei – Esztergom Megyei Jogú Város területét érintő dunai árvízvédelmi fővédvonal megvalósíthatóságát megteremtő – módosításának tervezete elkészült, közölte a városi honlap.

Mint korábban többször beszámoltunk róla: Esztergomban két ütemben valósul meg a várost a Duna áradásától védő árvízvédelmi gátrendszer. Az első ütemben a Prímás-sziget torkolatától a Mária Valéria hídig épül meg a mobilgátelemekkel kiegészíthető rendszer. Itt egy sétány is helyet kap a gáton, amely a 2013-as rekordárvíz szintjéhez igazodik. A második ütemben a hídtól az Erzsébet park végéig lesz az építés.

A tervezet nyilvános, azokat bárki megnézheti a honlapon, az E-TÉR felületen, illetve a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Emellett a helyieknek lehetőségük is van a nyílt kommunikációra a városvezetéssel, észrevételeket is tehetnek, ezt pedig július 23-án 10 órára szervezett lakossági fórumon tehetik meg. A fórumon a tervezetet is bemutatják majd.