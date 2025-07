Videón az új tatai állatsimogató, tovább bővült a gasztro udvar

Friss gyümölcs, házias pecsenye, ropogós hekk és lángos – no meg két vidám gidakölyök, három kíváncsi bárány és hamarosan egy szamár is várja a látogatókat az 1-es főút mellett található tatai gasztro udvarban, amely egy állatsimogatóval bővül.

Tovább bővül a tatai gasztro udvar – már állatsimogató is várja a látogatókat

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A korábban elhanyagolt autós tanpálya mára hangulatos vendéglátó- és közösségi térré változott, ahol a falusi vendégszeretet és a családias légkör kéz a kézben járnak. A fejlesztések pedig nem álltak meg: a tulajdonosok célja, hogy a terület minden korosztály számára élményt nyújtson – akár télen is.

Állatsimogatóval bővül a gasztro udvar

Az elmúlt hetek egyik legizgalmasabb újdonsága, hogy megnyílt az udvar saját állatsimogatója, ahol jelenleg Cserkó, a kecske és két játékos gidája, valamint három barátságos bárány fogadja a látogatókat. A gyerekek örömére jövő héten Borcsa, a szamár is beköltözik a helyre – a gazdák pedig már azt is tervezik, hogy Borcsának társat vásárolnak, hogy ne legyen egyedül.

– Nemcsak vendégeket várunk, hanem új lakókat is – mondta mosolyogva Ongrádi Róbert, az udvar megálmodója. – Azt szeretnénk, hogy a gyerekek megismerjék ezeket az állatokat, legyen lehetőségük megsimogatni őket, és kicsit kiszakadjanak a városi ritmusból.

Az állatsimogató ráadásul mindenki számára szabadon látogatható, nem kötik fogyasztáshoz, és ahogy a tulajdonos hangsúlyozta, az is megállhat, aki csak egy almát szeretne odaadni a kecskéknek, vagy mosdóba szeretne menni.

Nincs halogatás

A gasztro udvar üzemeltetői komolyan veszik a terveiket. Ongrádi Róbert a Kemma.hu-nak elmondta: náluk nincs halogatás, ők nemcsak ígérgetnek, hanem meg is valósítják, amit elterveztek. A következő fejlesztési ütemben egy fa játszótér és egy ugrálóvár is helyet kap majd az udvar területén – ezek kivitelezését még az ősz beköszönte előtt szeretnék befejezni.

A tulajdonosok azt tervezik, hogy a tatai gasztro udvar télen is várja majd a vendégeket

Fotó: Goletz-Deák Viktória / 24óra

Ha a szabadtéri elemek elkészülnek, ősszel jöhet a „téliesítés” is: egy zárt, fűthető közösségi teret terveznek kialakítani, ahol gázégők biztosítják majd a meleget. A cél, hogy ne csak nyáron lehessen élvezni a gasztro udvar hangulatát, hanem akár egy hideg téli délutánon is be lehessen ülni egy tányér forró levesre vagy egy jó beszélgetésre.