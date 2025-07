Albérletek: Tatabányán még nem indult be a roham

A ponthatárok közzététele szerdán lesz, melyet izgatottan várnak a felvételiző diákok. Rengeteg hallgató kutat ilyenkor megfelelő albérlet után, Tatabányán azonban még nem indult be a roham az albérletekért - mondta ingatlanközvetítő Kalics László a Duna House Grouptól. Minőségtől és felszereltségtől függően 45-55 négyzetméteres lakást 160 ezer forintért tudunk bérelni. Az újépítésű kétszobás 50 négyzetméteres lakásokért azonban 200 ezer forint felett kell fizetnünk havonta. 200-250 ezer forintért pedig berendezéssel együtt is kivehetjük a lakást. Ha többen költöznének, akár 85 négyzetméteres téglalakást is kibérelhetnek a diákok havi 300 ezer forintért. Igaz, ehhez a lakáshoz két erkély, három külön nyíló szoba, hűtő-fűtő klíma, jól felszerelt konyha és nappali bútor is jár.

Egy albérlet a kínálatból. Kalics László szerint még nem indult meg a roham Tatabányán

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Albérlet: nem csak a bérleti díjjal kell számolni

Az albérletkeresőknek számolniuk kell azzal is a lakásbérlés nem csupán bérleti díjból áll, hiszen a bérleti díj mellett akár két havi kauciót és az első havi lakbért is előre kérik a tulajdonosok. Így 5-600 ezer forint is szükséges ahhoz, hogy el tudja kezdeni az önálló életét egy friss egyetemista - egyedül vagy másokkal. S ezen felül a lakás rezsijét is a bérlők állják: víz-, villany-, gázfogyasztás, illetve internet előfizetés és közös költség.

Az egyetemistáknak érdemes körültekintően eljárniuk, amikor szerződést kötnek, legjobb, ha közjegyzőt kérnek fel, hogy ne csússzanak el az apró részleteken és ne vesszen el a kauciójuk.

- Kevesen tudják, hogy ha a bérlemény nincsen biztosítva, a bérlő is jogosult (a bérbeadóval egyeztetett feltételek mellett) lakásbiztosítást kötni a bérelt ingatlanra. A gyakorlatban azonban többnyire a megosztott modell érvényesül: a tulajdonos rendelkezik az ingatlanra vonatkozó biztosítással, a bérlő pedig a személyes ingóságait fedezi egy másik biztosítással. Ez azért is célszerű megoldás, mert a biztosító csak a biztosítottként megjelölt személy vagyonára tud fedezetet nyújtani – ismertette Baksa Melinda, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja, a vg.hu kérdésére válaszolva. További részleteket itt olvashat.