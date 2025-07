Lecsaptunk a legjobb áruházi akciókra – hús-, zöldség- és gyümölcsárak a hétvégi bevásárláshoz

A heti áruházi akció ezúttal is kedvez a pénztárcáknak: húsból, zöldségből és gyümölcsből is olcsóbban válogathatunk az üzletek polcairól. A Penny és az Aldi kínálata most különösen kedvező, érdemes listával menni vásárolni – tudósít a Penny.hu online újsága

Akciós hús, zöldség és gyümölcs várja a vásárlókat a Pennyben és az Aldiban, most érdemes bevásárolni.

Forrás: akciokozpont.hu

Áruházi akciók Komárom-Esztergom megyében: húsok, zöldségek, gyümölcsök kedvező áron

Lássuk az akciós gyümölcsöket, akciós zöldségeket. A Penny Marketben Komáromban a BBQ sertésoldalas 1199 forint/500 gramm, a csirkecomb 819 forint/700 gramm körüli áron kapható, a marhalábszár pedig 2799 forint körüli egységáron. Az Aldi esztergomi üzletében a paradicsom kilónként 375 forint, a lecsópaprika 649 forint, míg az őszibarack 999, a mangó 499 és az avokádó 799 forintért érhető el. Ezek az árak és választék jó lehetőséget kínálnak azoknak, akik a minőséget és az ár-érték arányt egyaránt keresik.

Ez az árakban és kínálatban is kedvező akciós sorozat komoly lehetőséget jelent a megyei vásárlóknak. Ha grillezni készülnek, érdemes a Penny kolbászát és az Aldi zöldség-gyümölcs akcióit együtt kihasználni, hiszen így egy igazán gazdaságos és ízletes hétvégi menü állítható össze. A helyi boltok, mint a Penny Market vagy az Aldi, kényelmes nyitvatartással és könnyen elérhető szolgáltatásokkal várják a vevőket.

Tatabányán három Penny Market található:

Győri út 35.,

Petőfi Sándor utca 82.,

valamint Szent Borbála u. 44.

A boltok péntektől szombatig 6:30 és 20:00 között, vasárnap 7:00 és 18:00 között tartanak nyitva.

Az ALDI áruházak közül Tatabányán található:

Köztársaság útja 1/F

Szent Borbála út 51.

Nyitvatartásuk hétfőtől szombatig 7:00–20:00, vasárnap 8:00–19:00 között van.

Az akciók hetente változnak, ezért érdemes rendszeresen figyelni az áruházak honlapját.